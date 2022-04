La Juventus è al lavoro non solo per finire al meglio la stagione, ma anche per definire le trattative da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Oltre a Dybala, potrebbe lasciare a fine stagione anche Bernardeschi, in scadenza di contratto a giugno. Possibili conferme per Mattia Perin, Mattia De Sciglio e Juan Cuadrado, che dovrebbero prolungare la loro intesa contrattuale fino a giugno 2024. Il colombiano, nonostante i 34 anni, rimane un riferimento della squadra di Allegri, non solo per la qualità ma per la sua duttilità. Può giocare terzino, centrocampista di fascia ed in un tridente offensivo.

La Juventus starebbe però già lavorando per il futuro ed avrebbe individuato un sostituto del colombiano. Piace Nahuel Molina, terzino dell'Udinese e nazionale argentino. Il classe 1998 sta dimostrando in questa stagione di essere pronto per un'esperienza professionale in una società che lotta per vincere. Non è un caso che sia seguito anche dall'Atletico Madrid. La società spagnola ha un ottimo rapporto professionale con l'Udinese, considerando l'acquisto nel recente calciomercato estivo di Rodrigo De Paul. La Juventus potrebbe cercare di acquistare Molina subito ed eventualmente lasciarlo in prestito nella società friulana, anche perché i terzini destri ce ne sono diversi: Danilo, Cuadrado e De Sciglio.

Il giocatore Molina potrebbe trasferirsi alla Juve a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Nahuel Molina. Il terzino dell'Udinese è cresciuto molto nelle ultime stagioni, diventando anche parte integrante della nazionale argentina. È un classe 1998, di conseguenza rappresenterebbe presente e futuro della società bianconera.

Potrebbe rimanere un'altra stagione all'Udinese in prestito, anche perché sia Cuadrado che De Sciglio dovrebbero prolungare la loro intesa contrattuale con la società bianconera. Il titolare della fascia destra difensiva è Danilo, anche se il brasiliano potrebbe essere schierato come centrale di difesa. La valutazione di mercato di Molina è di circa 10 milioni di euro, prezzo che potrebbe incrementarsi in questo finale di stagione.

La Juventus valuterebbe anche l'acquisto di De Paul

Il terzino argentino sta dimostrando di essere bravo nel segnare gol e nel fornire assist decisivi ai suoi compagni. Nel campionato italiano, fino ad adesso, ha segnato 5 gol fornendo 3 assist. Come dicevamo, anche l'Atletico Madrid valuterebbe il suo acquisto, la società spagnola nel recente calciomercato estivo ha acquistato dall'Udinese Rodrigo De Paul. Il rapporto fra le due società è dunque consolidato. A proposito del centrocampista argentino, si parla di un interesse concreto della Juventus, che potrebbe acquistarlo in prestito con diritto di riscatto dalla società spagnola.