La Juventus è attesa da due mesi importanti in cui dovrà cercare di qualificarsi alla Champions League e possibilmente vincere la Coppa Italia, dopo l'1 a 0 dell'andata delle semifinali contro la Fiorentina. L'eventuale qualificazione in finale porterebbe i bianconeri ad affrontare una fra il Milan e l'Inter. Intanto però si lavora in previsione della stagione 2022-2023, con un Calciomercato estivo che potrebbe regalare clamorose trattative di mercato in tutti i settori. Gli acquisti però dipenderanno inevitabilmente dalle cessioni. A rischio partenza ci sono Alex Sandro, Chiellini, Aaron Ramsey, Arthur Melo e Alvaro Morata.

La società bianconera vorrebbe riscattare lo spagnolo dall'Atletico Madrid ma valuterebbe il suo acquisto solo nel caso in cui la società spagnola decidesse di accettare un'offerta da circa 20 milioni di euro. Dovrebbe invece rimanere Moise Kean, almeno secondo l'intesa raggiunta fra Everton e Juventus lo scorso calciomercato estivo. Come è noto la punta si è trasferita in prestito di due anni alla società bianconera con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati risultati sportivi per un totale di circa 38 milioni di euro. Di conseguenza, a meno di una ridiscussione dell'intesa fra le parti, la Juventus potrebbe essere condizionata nel rinforzare il settore avanzato nel calciomercato estivo.

La conferma di Kean potrebbe condizionare i rinforzi per il settore avanzato in estate

La stagione fin qui disputata da Moise Kean non è stata ideale. La punta non ha inciso come ci aspettava anche perché Allegri gli ha sempre preferito gli altri giocatori del settore avanzato. La Juventus però vanta un obbligo di riscatto del cartellino del giocatore entro giugno 2023 e questo potrebbe condizionare gli acquisti per il settore avanzato della Juventus in estate.

La situazione potrebbe cambiare se le parti dovessero ridiscutere l'intesa sul trasferimento di Kean a Torino o se eventualmente ci fosse una società interessata all'acquisto del giocatore. Si è parlato molto nelle ultime settimane di un possibile trasferimento dei Kean al Paris Saint Germain, società in cui ha già giocato nella scorsa stagione in prestito.

I francesi potrebbero valutare il suo acquisto soprattutto perché potrebbero rivoluzionare il settore avanzato. Oltre a Mbappé, in scadenza di contratto a giugno, potrebbero lasciare la Francia anche Mauro Icardi e Neymar.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà cercare un sostituto anche di Paulo Dybala, in scadenza di contratto a giugno. Il preferito sembra essere Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro. Piace molto anche Giacomo Raspadori, protagonista di una stagione importante con il Sassuolo e la nazionale italiana e valutato circa 30 milioni di euro.