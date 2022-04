Paul Pogba alla Juventus sarebbe qualcosa più di una semplice idea. La società bianconera vorrebbe riportare a casa il centrocampista francese e starebbe studiando un piano per battere la concorrenza. Non è un mistero infatti che il Paris Saint Germain sia sulle tracce del giocatore, già l'estate scorsa secondo molti rumors c'erano stati degli abboccamenti che però non avevano portato al trasferimento nella Capitale francese del giocatore. La prossima di estate sarà invece quella del cambio di maglia del transalpino che a Manchester, sponda United, non resterà più.

Il contratto scade a giugno e non verrà rinnovato, scelta dello stesso Pogba che in una recente intervista ha ammesso di voler cambiare aria e di voler vincere con la sua prossima squadra.

Il piano della Juventus sull'ingaggio di Pogba

Tre fattori positivi che da soli però probabilmente non basteranno a far pendere la bilancio verso il club piemontese. Bisognerà infatti trovare il modo per rendere accessibile ai conti bianconeri uno stipendio che ad oggi è molto alto. Al Manchester United Pogba percepisce circa 15 milioni di euro all'anno, troppi per le casse della Juve che non vuole appesantire il proprio monte stipendi.

E quindi? Quale può essere la soluzione? I dirigenti bianconeri avrebbe pronto un piano per convincere il transalpino: legare al suo stipendio una importante parte variabile con cifre sempre più alte a seconda dei risultati raggiunti.

La strategia è abbastanza semplice, più vinci più puoi guadagnare perché le vittorie rimpinguano le casse. La Juventus è pronta a fare sul serio per Paul Pogba, avrebbe già pronto il piano da presentare a Mino Raiola, potente agente del calciatore che con i bianconeri ha da sempre un buon rapporto, e anche questo potrebbe essere un vantaggio.

Pogba alla Juventus: la strategia bianconera

Sì, ma quale sarà la sua prossima squadra? La Juventus culla il sogno del ritorno ormai da tempo, e la prossima estate potrebbe essere quella giusta. L'occasione di acquistare un campione del genere a parametro zero è ghiotta, e probabilmente non capiterà più. La Vecchia Signora avrebbe anche qualche jolly da giocarsi per la trattativa, che si annuncia comunque non facile.

Il primo è l'affetto che ancora Pogba nutre per la squadra che lo ha fatto esordire nel grande calcio e con cui ha sfiorato anche la conquista della Champions League. ll secondo è la presenza tra i bianconeri di alcuni giocatori con cui il francese aveva legato durante la sua esperienza a Torino, Cuadrado per esempio. Il terzo, infine, è Massimiliano Allegri che potrebbe riabbracciare il talento che lui stesso aveva fatto maturare negli anni sotto la Mole fino a farlo diventare uno dei centrocampisti più apprezzati d'Europa.