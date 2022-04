La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo impegnativo in cui cercherà di dare seguito alle trattative di mercato iniziate a gennaio. Dopo gli arrivi di Vlahovic, Zakaria e Gatti, la Juventus potrebbe integrare ulteriormente la rosa con giocatori giovani e di qualità, grazie anche a diverse cessioni importanti. A tal riguardo, oltre a Dybala potrebbero lasciare la società bianconera Federico Bernardeschi, Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey. Da valutare il futuro professionale di Alvaro Morata, in prestito dall'Atletico Madrid. La Juventus ha un diritto di riscatto di 35 milioni di euro, e la società spagnola vorrebbe tale somma, anche perché ci sarebbero altre società pronte ad acquistare lo spagnolo.

Parliamo di Siviglia e Arsenal, con gli inglesi che, in caso di qualificazione alla Champions League, cercano un giocatore di esperienza e qualità come Morata. La Juventus non vorrebbe spendere più di 20 milioni per il cartellino dello spagnolo, ma potrebbe offrire una contropartita tecnica gradita dall'Atletico Madrid. Parliamo di Weston McKennie, che era un titolare nella Juventus di Allegri prima dell'infortunio al malleolo nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villareal. Sarebbe uno scambio di mercato, anche perché la valutazione dell'americano è di circa 35 milioni di euro, più o meno la somma necessaria per il riscatto dello spagnolo.

Possibile scambio di mercato fra McKennie e Morata

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe offrire il cartellino di Weston McKennie per il riscatto di Alvaro Morata. La società bianconera non vorrebbe spendere i 35 milioni di euro previsti dall'accordo con l'Atletico, per questo potrebbe inserire una contropartita tecnica gradita agli spagnoli, come il centrocampista americano.

D'altronde, Allegri avrebbe chiesto la conferma di Morata, che si sta dimostrando utile per il 4-3-3 del toscano. Lo spagnolo sarebbe il titolare della Juventus 2022-2023 con Vlahovic e Chiesa. A questi potrebbero aggiungersi Angel Di Maria, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain, ed eventualmente Giacomo Raspadori.

La punta del Sassuolo potrebbe sostituire Moise Kean, che potrebbe essere ceduto a fine stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe ingaggiare Angel Di Maria. L'argentino potrebbe sottoscrivere un contratto di una stagione con opzione per la stagione 2023-2024. Se dovesse partire Moise Kean, potrebbe arrivare Giacomo Raspadori. La punta potrebbe lasciare il Sassuolo per circa 30 milioni di euro. Sarebbe considerato un giocatore importante per il presente e il futuro della società bianconera. I rapporti professionali ideali fra Sassuolo e Juventus potrebbero agevolare il suo trasferimento a Torino a giugno.