Domenica 24 aprile alle ore 20:45 ci sarà Lazio-Milan, incontro valido per la 34^ giornata di Serie A 21/22. I biancocelesti nella giornata n° 33 hanno ottenuto un pareggio casalingo per 1-1 contro il Torino di Juric, dove alla rete di Pellegri per i granata ha risposto Immobile per la compagine laziale. La squadra di Pioli, invece, si è imposta con un rotondo 2-0 a San Siro contro il Genoa di Blessin, grazie ai goal di Leao nella prima frazione e Messias nella ripresa.

Statistiche: gli ultimi due incontri (uno in Coppa Italia e l'altro in Serie A) tra Lazio e Milan hanno visto i rossoneri fare bottino pieno in entrambe le occasioni senza subire reti.

Leao (Milan), inoltre, è andato a segno nei due match in questione.

Lazio, out Pedro

Mister Sarri e la sua Lazio stanno lottando strenuamente, assieme a Roma e Fiorentina, per ottenere un posto in Conference o Europa League la prossima stagione. Per non perdere terreno con le concorrenti, il tecnico toscano potrebbe optare per uno spregiudicato 4-3-3, con Strakosha a difesa dei pali. Quartetto che dovrebbe essere formato da Marusic e Lazzari come terzini, mentre la coppia Luiz Felipe-Acerbi si posizionerà al centro del reparto. Leiva, Luis Alberto e Milinkovic-Savic, invece, potrebbero comporre il centrocampo degli aquilotti. Pochi dubbi, in ultimo, sul tridente d'attacco della Lazio, il quale avrà buone chance di essere formato da Immobile al centro con Zaccagni alla sua sinistra e Felipe Anderson sul versante opposto.

Non saranno del match causa infortunio Pedro e Patric, mentre resta in dubbio la presenza di Radu e Reina.

Milan, ballottaggio Saelemaekers-Messias

Stefano Pioli e il suo Milan si trovano in piena bagarre per la conquista dello Scudetto, il quale sarebbe il 19° della loro storia che manca dalla bacheca dalla stagione 2010/11.

Per provare a centrare il 12° risultato utile consecutivo in campionato, il tecnico del Diavolo potrebbe scegliere il suo fedele 4-2-3-1, con Maignan in porta. Kalulu e Tomori dovrebbero agire da difensori centrali, nel frattempo Calabria e Theo Hernandez posizionarsi ai lati del pacchetto arretrato. Tonali e Bennacer, invece, potrebbero comporre la linea mediana.

Sulla trequarti campo, inoltre, appaiono più che probabili gli impieghi dal primo minuto di Kessiè e Leao mentre Saelemaekers e Messias potrebbero contendersi una maglia da titolare, col calciatore belga classe '99 che pare avanti nelle gerarchie del mister. Il vertice offensivo, infine, sarà presumibilmente Giroud. La presenza di Rebic e Ibrahimovic, alle prese con qualche guaio muscolare, sarà in forse, mentre Florenzi e Kjaer non saranno convocati per infortunio.

Le probabili formazioni di Lazio-Milan:

Lazio (4-3-3): Strakosha, Marusic, Acerbi, Luiz Felipe, Lazzari, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Lucas Leiva, Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Sarri.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez, Bennacer, Tonali, Kessiè, Leao, Saelemaekers (Messias), Giroud. Allenatore: Pioli.