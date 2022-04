La Juventus, nella prossima sessione di mercato, dovrà fare un grande lavoro. Infatti, i bianconeri avranno principalmente il compito di sostituire Paulo Dybala. L'argentino, a giungo, lascerà Torino a parametro zero e la Juventus dovrà essere abile a trovare un uomo capace di prendere il posto lasciato libero dalla Joya. Stando a quanto afferma Sky Sport, i bianconeri cercherebbero un profilo giovane ma attenzione anche alle possibili opportunità. Proprio un'opportunità da poter cogliere potrebbe essere Angel Di Maria che lascerà il PSG a costo zero.

La Juventus, nei giorni scorsi, avrebbe avuto alcuni contatti con l'entourage dell'argentino e il giocatore sarebbe anche propenso ad accettare un contratto breve di uno o due anni per poi tornare in Argentina. Ma mentre la società cerca un sostituto di Paulo Dybala c'è chi pensa che la Joya dovrebbe restare a Torino. Infatti, Fabio Capello, dalle colonne della Gazzetta dello sport, ha voluto dare un consiglio all'argentino: "Ma fossi nel giocatore, resterei alla Juventus, anche a molto meno, pur di togliermi una soddisfazione".

La Juventus lavora in vista del futuro

Nel prossimo mercato, Federico Cherubini sarà chiamato a fare un gran lavoro per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Il ds bianconero dovrà intervenire in tutti i reparti.

In attacco dovrà sostituire Dybala, a centrocampo dovrà prendere una mezzala mentre in difesa ci sarà da acquistare un uomo che prenda il posto di Chiellini. Infatti, quest'ultimo sembra alle battute finale della sua avventura alla Juventus e probabilmente andrà a fare un'esperienza in Mls. Per quanto riguarda, invece, il sostituto di Dybala ci sarebbero in piedi tre ipotesi.

La prima porterebbe ad Angel Di Maria, un giocatore di esperienza che potrebbe dare più qualità al reparto offensivo. Le altre piste porterebbero a David Neres e Nicolò Zaniolo. Il primo potrebbe arrivare a costo zero. Infatti, Neres a gennaio è passato allo Shakhtar Donetsk ma nel suo contratto di sarebbe una clausola grazie alla quale il ragazzo potrebbe liberarsi gratuitamente a causa del conflitto scoppiato in Ucraina.

Adesso resta da capire se davvero nel contratto di Neres ci sia questa opportunità oppure no. Mentre su Zaniolo, nelle ultime settimane, ci sarebbero più perplessità. Il ragazzo classe 99 costa molto a livello di cartellino e in più anche tatticamente ci sarebbe qualche dubbio. Zaniolo ultimamente sta giocando più da punta che da esterno.

Dubbi su Arthur

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, l'obiettivo sembra essere solo una mezzala, ma in caso di addio di Arthur la Juventus cercherebbe anche un regista. Ma adesso la priorità della dirigenza è cercare un sostituto di Dybala. Anche se per Fabio Capello, l'argentino dovrebbe rivedere i suoi piani e ridursi l'ingaggio per restare a Torino.

Inoltre, la società dovrà risolvere anche la questione legata alla scadenza dei contratti di due giocatori ovvero Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi. Il primo va verso la riconferma, mentre per il secondo ci sono voci contrastanti. Infatti, stando a quanto afferma Tuttosport, Bernardeschi vorrebbe restare alla Juventus ma al momento non sono in programma appuntamenti tra il suo entourage e la società. I dirigenti bianconeri stanno valutando la sua situazione consci del fatto che a breve dovranno sciogliere le riserve e dovranno dire al loro numero 20 quali saranno le loro intenzioni.