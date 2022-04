La Juventus dalla stagione 2022-2023 potrebbe non avere in rosa Giorgio Chiellini. Il difensore riferimento della società bianconera nonostante abbia ancora un anno di contratto potrebbe lasciare Torino per fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano. In una recente intervista ha dichiarato che a fine stagione deciderà il da farsi. Il presidente Agnelli ha confermato invece che il futuro professionale di Chiellini dopo il calcio giocato sarà alla Juventus in quanto avrà un ruolo da dirigente. A parlare del difensore è stato anche la moglie di Leonardo Bonucci.

Intervistata da Tuttosport Martina Maccari ha parlato del forte legame di affetto fra le famiglie Bonucci e Chiellini sottolineando come i figli di entrambi sono cresciuti insieme. In merito al futuro professionale di Chiellini ha dichiarato: 'Quando fai una scelta devi ponderarla bene, prima vengono le persone'. In merito invece alla professione di suo marito dopo il calcio giocato Martina Maccari non ha dubbi: 'Leonardo vuole fare l'allenatore, non ho dubbi che rimarrà nel mondo del calcio cambiando ruolo. Per Leo il calcio è la vita'. Ha quindi scartato la possibilità che Bonucci possa avere un ruolo dietro la scrivania essendo Leonardo una persona che vuole vivere il terreno da gioco.

La moglie di Bonucci ha confermato che suo marito vuole fare l'allenatore in futuro

'A fine carriera da calciatore, sarà in campo o dietro una scrivania? Dietro a una scrivania no, lui ama il campo, vuole fare l’allenatore. Mi dice sempre ‘quando farò il tecnico mi dovrai ricordare…'. Queste le dichiarazioni di Martina Maccari in riferimento al futuro professionale di suo marito Leonardo Bonucci.

Ha parlato poi anche del progetto editoriale da lei promosso denominato 'Sulla stessa strada', sottolineando come sia nato perché dopo il superamento della malattia di suo figlio Matteo ha capito l'importanza della condivisione, della vicinanza, dell'empatia nei momenti di difficoltà. Un progetto a cui hanno collaborato anche alcune moglie di compagni di squadra di Bonucci, Carolina Chiellini e la moglie di Perin.

A tal riguardo Martina Maccari ha aggiunto: 'In questi anni di Juventus sono passate tante persone, ma con Carolina Chiellini e Giorgia Perin abbiamo fatto la stessa strada per tanto tempo e quando il cammino è così lungo si tagliano anche i rami secchi'.

Leonardo Bonucci potrebbe diventare il nuovo capitano nella stagione 2022-2023

La Juventus oltre a Dybala potrebbe lasciar partire anche Giorgio Chiellini. Sarà una decisione che spetterà evidentemente al difensore. In tal caso la Juventus perderà vice capitano e capitano. Sarà promosso come tale Leonardo Bonucci, che ha un contratto con la società bianconera fino a giugno 2024.