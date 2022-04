La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo importante in cui cercherà non solo di alleggerire il monte ingaggi ma anche di ringiovanire una rosa acquistando giocatori utili per il presente e per il futuro. Non è un caso si parli di un interesse concreto per Davide Frattesi e Giacomo Raspadori del Sassuolo e per Nicolò Zaniolo della Roma. Potrebbero però esserci delle eccezioni e, a tal riguardo, la società bianconera starebbe valutando Jorginho del Chelsea e Paul Pogba del Manchester United. Per quanto riguarda il settore avanzato, si lavora al sostituto di Paulo Dybala.

Anche in questo caso potrebbe arrivare un giocatore d'esperienza e di qualità. Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Angel Di Maria. L'argentino è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain e vorrebbe rimanere in Europa prima di ritornare in Argentina e chiudere la sua carriera professionale da giocatore. A parlare dell'interesse della Juventus per Angel Di Maria è stato Romeo Agresti: il giornalista sportivo, a Juventibus, ha sottolineato che non sono arrivate smentite sul possibile trasferimento del centrocampista nella società bianconera. La Juventus a breve potrebbe decidere se offrire un contratto di uno o due stagioni al giocatore.

Il giornalista sportivo Agresti ha parlato del possibile arrivo di Di Maria alla Juventus

'Già il fatto che Di Maria non sia stato smentito, indica che la Juventus lo sta valutando. L’argentino vuole fare almeno uno-due anni in Europa prima di andare in Sudamerica. So che la Juve sta guardando a qualche giocatore d’esperienza'.

Queste le dichiarazioni di Romeo Agresti. L'argentino piace alla società bianconera e potrebbe essere il rinforzo d'esperienza per il settore avanzato. Come sottolineato dal giornalista sportivo, Di Maria vorrebbe rimanere nel calcio europeo per una o due stagioni ancora prima di chiudere la sua carriera in Sudamerica. Ha poi aggiunto: 'Entro un paio di settimane la Juventus prenderà una decisione'.

Le ultime notizie di mercato confermano la possibilità che la società bianconera offra un contratto da 7 milioni di euro a stagione a Di Maria con opzione per la stagione successiva. L'argentino si integrerebbe con Vlahovic e Chiesa.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà anche lavorare alle cessioni durante il calciomercato estivo. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey. Da valutare inoltre il futuro professionale di Alvaro Morata, in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid. Oltre a Dybala, inoltre, anche Federico Bernardeschi potrebbe lasciare la società bianconera a fine stagione, alla scadenza del contratto.