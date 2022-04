La Juventus nella stagione 2022-2023 dovrebbe ripartire da Massimiliano Allegri. Il contratto sottoscritto dal tecnico toscano la scorsa estate consolida la sua posizione, anche perché guadagna circa 7 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2025. Di certo molto dipenderà anche da come chiuderà la stagione. Se non dovesse arrivare la qualificazione alla Champions League, un suo esonero non sarebbe da scartare, almeno secondo gran parte degli addetti ai lavori. A parlare del futuro professionale di Massimiliano Allegri è stato anche Paolo Bargiggia.

Il giornalista sportivo ha sottolineato che il toscano rimarrà alla Juventus anche nella stagione 2022-2023 nonostante la stagione deludente fin qui disputata. Per eventuale conferma anche nelle stagioni successive però sarà necessario, a detta del giornalista sportivo, che vinca il campionato. Secondo Bargiggia sarebbe l'obiettivo minimo. Sarebbe stato decisivo Allegri anche nel mancato prolungamento di contratto di Paulo Dybala, perché il tecnico toscano dalla stagione 2022-2023 giocherà con il 4-3-3. L'argentino non sarebbe considerato utile al progetto sportivo perché non adatto alla nuova idea di gioco che Allegri vorrebbe utilizzare nella Juventus.

Secondo il giornalista sportivo sarà confermato alla guida tecnica ma dovrà vincere il campionato. Sarebbe questa l'obiettivo minimo che la società avrebbe stabilito. Sul mancato prolungamento di contratto di Paulo Dybala Bargiggia ha aggiunto: ''Allegri deve rispondere anche della questione dell'argentino, è stato lui a dare il benestare per il mancato prolungamento di contratto del giocatore''.

Il motivo è tecnico in quanto il toscano vuole giocare con il 4-3-3 e Dybala non sarebbe utile nell'idea di gioco dell'allenatore toscano.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà trovare un sostituto di Paulo Dybala nel Calciomercato estivo. Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera ci sarebbero Niccolò Zaniolo della Roma, in scadenza di contratto a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro, e Giacomo Raspadori. Il giocatore del Sassuolo è stato importante in questa stagione anche per la nazionale italiana di Roberto Mancini e ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.