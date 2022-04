Attorno alla Juventus nell'ultima settimana sono circolate alcune indiscrezioni su un possibile futuro ruolo da presidente per Alessandro Del Piero. È stato però lo stesso ex giocatore bianconero a smentire questa possibilità in una recente intervista a Sky Sport: l'ex numero 10 ha infatti dichiarato che non c'è stato nessun incontro segreto con la società e che ad oggi non si può parlare di un suo ritorno alla Juventus.

Sull'argomento è recentemente intervenuto anche Luciano Moggi. In un'intervista l'ex direttore generale della società bianconera ha scartato la possibilità di novità dirigenziali per la Juventus, almeno per quanto riguarda il ruolo di presidente.

Secondo Moggi, infatti, attualmente la posizione di Andrea Agnelli nella società bianconera sarebbe solida.

Moggi ha parlato del possibile ritorno di Del Piero alla Juventus

"Ritorno di Del Piero? Non credo, penso che la Juventus resti così com'è, anche perché in 10 anni hanno vinto nove campionati. Con tutto il rispetto per Del Piero, la posizione di Agnelli è solida, non vedo rivoluzioni", sono queste le dichiarazioni di Luciano Moggi in una recente intervista a Tuttomercatoweb.

Secondo l'ex direttore generale della società bianconera non ci dovrebbero quindi essere novità nella dirigenza, anche perché l'attuale presidente gode della fiducia della proprietà.

In merito invece a un ruolo da dirigente per Del Piero, Moggi ha aggiunto: "Io me lo ricordo giocatore, così come Pavel Nedved, poi il fatto del dirigente lo deve stabilire chi ha in mano la situazione".

Altre indiscrezioni per il futuro della Juventus

Un'altra indiscrezione circolata nell'ambiente bianconero negli scorsi giorni ha riguardato anche il possibile esonero di Massimiliano Allegri, che secondo alcune fonti estere potrebbe essere sostituito da Antonio Conte o alternativamente da Zinedine Zidane.

Relativamente alla propria posizione, nel post match di Juventus-Fiorentina di mercoledì sera, lo stesso Allegri ha ricordato pubblicamente di avere un contratto con la società bianconera fino al 30 giugno 2025: un modo per sottolineare che c'è un progetto sportivo da portare avanti e che sente di avere la fiducia della società bianconera. Di conseguenza, a meno di un finale di stagione estremamente deludente, Allegri dovrebbe essere alla guida tecnica della Juventus anche nella stagione 2022-2023.