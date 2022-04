La Juventus starebbe osservando la situazione in casa PSG. Dal club parigino potrebbero infatti partire diversi calciatori e tra questi i bianconeri osserverebbero Julian Draxler, centrocampista tedesco classe '93 ed Angel Di Maria, argentino che si libererà a parametro zero a fine stagione.

Julian Draxler potrebbe lasciare il PSG, la Juventus pensa al colpo a centrocampo

La Juventus nella prossima sessione di calciomercato potrebbe concentrare le proprie economie per due reparti, il centrocampo e l'attacco. I bianconeri, che starebbero scandagliato diversi profili, avrebbero individuato una squadra in particolare dalla quale poter attingere, il PSG.

La compagine parigina, secondo le indiscrezioni francesi, a fine stagione effettuerà una vera e propria rivoluzione, mettendo alla porta diversi calciatori, Tra questi, apparirebbero due nomi particolarmente apprezzati alla Continassa, Julian Draxler e Angel Di Maria. Il centrocampista tedesco è legato contrattualmente fino 2024 con la società transalpina, ma come già anticipato, una sua eventuale partenza, non sarebbe osteggiata dal numero uno del Paris Saint Germain, Nasser Al Khelaifi. Dunque la Juventus non dovrebbe avere problemi nel portarlo a Torino, pagando comunque una cifra al club francese che si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro e garantendo allo stesso Draxler uno stipendio vicino a quello che percepisce ora, circa 7 milioni di euro.

L'erede di Dybala potrebbe essere Di Maria: la Juventus ci pensa

Non è ormai un segreto che Dybala lascerà la Juventus a fine stagione ed è altrettanto logico, supporre che la Vecchia Signora andrà in sede di Calciomercato alla ricerca di un suo degno erede. Il nome caldo delle ultime ore, per sostituire la "Joya" secondo la stampa internazionale, sarebbe quello di Angel Di Maria.

"Ed Fideo", al contrario di Draxler, si libererà a parametro 0 nel prossimo giugno dal PSG. L'argentino che in questo 2022 ha compiuto 34 anni, non sarebbe in discussione per le sue doti tecniche, riconosciute mondialmente, bensì per la sua carta d'identità non proprio rosea. Se poi si confronta con quella di Dybala che è un classe '93, si capisce che la Juventus andrebbe ad invecchiare di 6 anni, una rosa che al contrario Agnelli vorrebbe ringiovanire.

Ecco perché alla Continassa, sarebbero ore di riflessioni.

Chiellini e Bernardeschi possibili partenti a fine stagione

Nel frattempo in casa Juventus, starebbero preparando le valigie due capisaldi della formazione bianconera. Giorgio Chiellini infatti, potrebbe concludere la sua carriera in MLS, mentre Federico Bernardeschi, che diverrà quasi certamente un Free Agent nel prossimo Giugno, sarebbe corteggiato dal Milan di Stefano Pioli.