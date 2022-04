La Juventus in questa stagione ha messo in evidenza problematiche evidenti a centrocampo, con difficoltà nel gioco e nella verticalizzazione verso le punte. Serve anche una mezzala d'inserimento, che possa garantire gol e assist. Fra i nomi seguiti c'è sicuramente anche quello di Paul Pogba, il centrocampista francese va in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Arriverebbe senza prezzo di cartellino anche se l'ingaggio importante che attualmente guadagna non agevola il suo trasferimento a Torino. Il suo stipendio è di 14 milioni di euro a stagione, evidentemente non sostenibili in questo momento dalla Juventus.

A confermare il possibile addio di Pogba al Manchester United è la stampa spagnola, secondo la quale il centrocampista avrebbe lasciato il gruppo Whatsapp dei giocatori del Manchester United.

Il centrocampista Pogba avrebbe lasciato il gruppo Whatsapp dei giocatori del Manchester United

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi Paul Pogba avrebbe confermato il suo addio al Manchester United ai suoi compagni lasciando il gruppo Whatsapp. Il francese è in scadenza di contratto con la società inglese ed avrebbe deciso di non prolungare la sua intesa contrattuale. Sul centrocampista ci sarebbero Paris Saint Germain, Real Madrid e la Juventus, anche se l'ingaggio da 14 milioni di euro a stagione non agevola il suo trasferimento a Torino.

Dovrebbe accettare uno stipendio intorno ai 10 milioni di euro a stagione. Pogba è solo uno dei giocatori seguiti dalla Juventus per il centrocampo. C'è l'esigenza anche di acquistare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. Piace Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro.

La stagione disputata fino ad adesso di Paul Pogba

Il centrocampista Paul Pogba è attualmente infortunato e potrebbe non rientrare prima del finale di stagione. Nell'attuale ha disputato 20 match nel campionato inglese segnando 1 gol e fornendo 9 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 6 match in Champions League ed un match in Fa Cup.

Una stagione evidentemente condizionata da diversi infortuni muscolari. Uno dei motivi dell'addio del francese potrebbe essere proprio quello di rilanciarsi dopo anni in cui non è riuscito ad incidere nella società inglese. Pogba gode della fiducia di Didier Deschamps, che quando era a disposizione lo ha sempre convocato con la nazionale francese. Il centrocampista è stato decisivo nei successi della Francia negli ultimi anni, basta ricordare la vittoria della Coppa del Mondo nel mondiale in Russia nel 2018.