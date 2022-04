La Juventus è attesa da un finale di stagione molto importante non solo per il calcio giocato ma anche per il mercato. La società è al lavoro per definire la situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno. Lascerà Torino Paulo Dybala, come ha confermato di recente l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, sarebbe invece ancora da valutare il futuro professionale dei vari Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. Di recente si sta parlando molto del colombiano, in un'intervista di qualche giorno fa il giocatore ha dichiarato che la Juventus rappresenta una famiglia e che la sua volontà è quella di continuare a giocare per la società bianconera.

Le ultime notizie di mercato parlano di un possibile addio di Cuadrado a fine stagione.

La Juventus gli avrebbe offerto un prolungamento di contratto a 3,5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2024 con opzione per quella successiva. Un ingaggio a stagione di 1,5 milioni di euro in meno rispetto a quello attuale. Proprio per questo il giocatore potrebbe lasciare la Juventus a giugno. Si parla di un suo possibile trasferimento al Tottenham nel Calciomercato estivo.

Il motivo sarebbe l'offerta della società bianconera, da 3,5 milioni di euro a stagione rispetto ai 5 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna. Proprio per questo il giocatore potrebbe fare una nuova esperienza professionale. Si parla di un interesse del Tottenham, con il tecnico Antonio Conte che è un estimatore di Cuadrado.

L'allenatore pugliese lo avrebbe già voluto nel 2014 quando era sulla panchina della Juventus. Alla fine il colombiano arrivò in bianconero subito dopo la sostituzione di Conte con Allegri.

I giocatori in scadenza di contratto a giugno

La Juventus non prolungherà il contratto di Paulo Dybala, come già anticipato ad inizio articolo.

L'argentino potrebbe non essere l'unico a lasciare a scadenza la società bianconera. Abbiamo parlato dell'interesse del Tottenham per Cuadrado, anche Federico Bernardeschi potrebbe fare una nuova esperienza professionale. Anche in questo caso la Juventus vorrebbe offrirgli un ingaggio minore rispetto a quello che attualmente guadagna, ovvero 4 milioni di euro a stagione. Potrebbero essere confermati invece Mattia De Sciglio e Mattia Perin, il terzino può essere utile come riserva per le fasce difensive. Il portiere ha dimostrato di essere affidabile ogni volta che è stato schierato titolare da Allegri in questa stagione.