La Juventus dalla stagione 2022-2023 potrebbe essere sempre più giovane e italiana. Potrebbero partire due dei protagonisti dell'Europeo vinto dalla rappresentativa di Roberto Mancini, ovvero Giorgio Chiellini e Federico Bernardeschi, ma arrivarne almeno altrettanti. A centrocampo la Juventus potrebbe acquistare Jorginho, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il settore avanzato si cerca il sostituto di Paulo Dybala, che lascerà la società bianconera in scadenza di contratto a giugno.

Lo ha confermato l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, che ha dichiarato che l'arrivo di Dusan Vlahovic è stato decisivo per la decisione di lasciar partire l'argentino. Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera come sostituto di Dybala c'è sicuramente Giacomo Raspadori, che in questa stagione si sta rivelando molto importante per il Sassuolo ma anche per la nazionale italiana. In una recente intervista il giocatore della società emiliana ha dichiarato di essere lusingato dall'interesse delle grandi squadre, fra queste ci sarebbe anche la Juventus. Il giocatore del Sassuolo ha aggiunto che la sua volontà è quella di arrivare a grandi livelli, giocando le competizioni europee.

Il giocatore Raspadori potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

'L’interesse della Juventus? Mi lusinga, così come quello delle grandi squadre. Non nego che la mia ambizione sia arrivare a quei livelli. Poter giocare certe competizioni europee'. Queste le dichiarazioni di Giacomo Raspadori, il giocatore del Sassuolo potrebbe fare una nuova esperienza professionale.

Si parla di un suo possibile trasferimento nella società bianconera come sostituto di Paulo Dybala. Potrebbe integrarsi molto bene con Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Raspadori potrebbe essere uno degli acquisti per il settore avanzato, anche perché oltre a Dybala potrebbe lasciare Torino anche Moise Kean. In tal caso la Juventus potrebbe acquistare un giocatore di fascia, che possa essere l'ideale in un 4-3-3.

Non è un caso si parli di un interesse per Angel Di Maria, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno. Altro nome seguito dalla Juventus è quello di David Neres, brasiliano dello Shakhtar Donetsk che potrebbe lasciare la società ucraina a prezzo agevolato a causa della guerra.

Il mercato della Juventus

Altro giocatore che piace alla Juventus per il settore avanzato è Niccolò Zaniolo. Il giocatore della Roma ha il contratto in scadenza a giugno 2024 ed ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro. Un suo arrivo potrebbe concretizzarsi se la società bianconera dovesse riuscire ad effettuare alcune cessioni importanti.