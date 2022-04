La Juventus potrebbe rinforzare in maniera importante durante il Calciomercato estivo. La strategia di mercato dovrebbe essere la stessa delle ultime due stagioni, ovvero cercare di acquistare giovani di qualità che possano essere pronti nell'immediato ma che rappresentino anche il futuro della società bianconera. Si cercherà anche di italianizzare ancora di più la rosa bianconera, che potrebbe perdere a giugno Giorgio Chiellini e Federico Bernardeschi. A tal riguardo domenica 24 aprile al Mapei Stadium ci sarà il match fra Sassuolo e Juventus.

Ci sarà la possibilità per il direttore sportivo della società bianconera Federico Cherubini di parlare con l'amministratore delegato degli emiliani Giovanni Carnevali di diversi giovani che piacciono molto alla Juve. Fra questi spicca sicuramente Giacomo Raspadori, che sarebbe considerato il sostituto ideale di Paulo Dybala. Il classe 2000 in questa stagione è diventato un riferimento della società emiliana oltre che una certezza anche per la nazionale italiana di Roberto Mancini. Suoi i due gol con i quali l'Italia ha sconfitto la Turchia per 3 a 2. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro. La Juventus potrebbe definire con il Sassuolo una modalità di pagamento simile a quella con cui sempre dalla società bianconera ha acquistato nel recente calciomercato estivo Manuel Locatelli, ovvero in prestito di due anni con obbligo di riscatto.

I giocatori Raspadori, Frattesi e Traoré piacciono alla Juventus

La Juventus starebbe valutando diversi giocatori del Sassuolo per rinforzare la rosa per la stagione 2022-2023. Domenica 24 aprile i bianconeri incontreranno gli emiliani in campionato e ci sarà la possibilità per le due dirigenze di discutere di diversi giocatori che interessano alla Juventus.

Giacomo Raspadori è uno di questi, oltre alla punta piacciono due centrocampisti, Davide Frattesi e Hamed Junior Traorè. Il classe 1999 è una mezzala d'inserimento che sarebbe gradita molto da Massimiliano Allegri ed ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro. Sarebbe seguita anche dall'inter. Anche l'ivoriano Traoré potrebbe essere un giocatore ideale per la Juventus, soprattutto se il tecnico toscano dovesse confermare il 4-2-3-1.

Il giocatore ivoriano può giocare sulla trequarti offensiva, nel Sassuolo è schierato da Dionisi sulla fascia sinistra. Nella seconda parte di stagione sta dimostrando non solo di essere bravo nel finalizzare le azioni da gol ma anche nel fornire assist decisivi ai suoi compagni.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare non solo settore avanzato e centrocampo ma anche la difesa. Con la possibile rescissione consensuale di Giorgio Chiellini a fine stagione potrebbe arrivare un difensore importante. Il preferito sembra Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno. Piace anche Benoit Badiashile, francese del Monaco valutato circa 30 milioni di euro dalla società francese.