La Juventus della stagione 2022-2023 potrebbe essere sempre più giovane ed italiana. Sembra essere questa la direzione che la società bianconera continuerà a seguire dopo gli arrivi nelle ultime stagioni dei vari De Ligt, McKennie, Chiesa, Locatelli, Kaio Jorge e Kean. Non è un caso si parli di un interesse per Giacomo Raspadori del Sassuolo e per Niccolò Zaniolo della Roma. Potrebbero esserci delle novità in estate anche per quanto riguarda il ruolo del portiere. Di recente la società bianconera ha ufficializzato il prolungamento di contratto di Mattia Perin fino a giugno 2025.

Sarà il trentenne il secondo portiere, Pinsoglio il terzo. Dovrebbe essere confermato come titolare Szczesny, ma non è da scartare la possibilità che la Juventus consideri l'acquisto di Gianluigi Donnarumma. Vicino alla società bianconera nel recente Calciomercato estivo, il nazionale italiano alla fine si è trasferito al Paris Saint Germain. La stagione in Francia non è stata ideale, inoltre la presenza di Keylor Navas non agevola la sua posizione da titolare. Per questo non è da scartare la possibilità lasci la società francese. La Juventus potrebbe valutare il suo acquisto ma tutto dipenderà da Allegri, che è stato decisivo la scorsa stagione per la conferma di Szczesny a Torino.

La volontà di Allegri potrebbe essere decisiva per l'acquisto di Donnarumma

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Donnarumma se dovesse lasciare il Paris Saint Germain durante il calciomercato estivo. Il suo arrivo però dipenderà dalla volontà di Allegri, che è stato decisivo la scorsa stagione per la conferma dell'attuale titolare alla Juventus Szczesny.

Se il toscano desse il benestare all'eventualità di un acquisto di Donnarumma in tal caso Szczesny potrebbe partire. Il 23enne piace molto alla Juventus anche perché rappresenterebbe il presente e il futuro della società bianconera. Inoltre andrebbe ad italianizzare ulteriormente la rosa bianconera, andando ad aggiungersi ai tanti nazionali Italiani presenti alla Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus come già anticipato ad inizio articolo potrebbe acquistare Giacomo Raspadori e Niccolò Zaniolo, ovvero due dei migliori giovani del calcio italiano. A questi potrebbe aggiungersi anche un altro nazionale italiano, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023. Parliamo di Jorginho, che dopo le tante competizioni vinte con la società inglese potrebbe fare una nuova esperienza professionale. Il centrocampista sarebbe ideale per la Juventus perché garantirebbe impostazione di gioco e verticalizzazione verso le punte, migliorando la qualità del centrocampo bianconero.