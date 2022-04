La Juventus deve pensare a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Sul taccuino di Cherubini sono diversi i nomi in grado di far fare il salto di qualità per tornare a competere fin da subito.

Serve rinforzare la rosa in vista della prossima stagione in casa Juventus

La strada verso lo scudetto per la Juventus attualmente è in salita anche se tutto dipenderà dalla sfida decisiva del 3 aprile contro l'Inter all'Alianz Stadium. In caso di successo infatti i bianconeri rientrerebbero prepotentemente in corsa per lottare fino alla fine alla conquista del titolo. Se la zona Champions League venisse centrata, in casa Juventus ci sarebbe l'opportunità di investire i soldi incassati sul mercato in modo da poter rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Per il dopo Dybala il primo nome è quello di Nicolò Zaniolo: il giocatore non è del tutto convinto di restare a Roma. La Juventus, segue con grande interesse l'evolversi della situazione. Anche in uscita ci potrebbero essere interessanti manovre, gli indiziati a lasciare Torino dovrebbero essere Rabiot, Bernardeschi, Kean, Rugani, De Sciglio, Arthur, Alex Sandro e De Ligt.

Zaniolo e Milinkovic-Savic gli obiettivi per l'estate

Oltre a Zaniolo resta sempre viva l'ipotesi del possibile ritorno a Torino di Paul Pogba. Oltre al centrocampo ci sarebbero problemi da risolvere anche in difesa, tutto dipenderà dalla permanenza o meno di De Ligt: sul difensore olandese c'è il forte interesse del Barcellona.

La Juventus avrebbe già fissato il prezzo del cartellino, ovvero 85 milioni. In caso di una sua partenza in estate sono già stati individuati gli eventuali sostituti, ovvero Bremer e Rudiger. Per il primo c'è da battere la concorrenza dell'Inter in leggero vantaggio mentre per il secondo, il Barcellona pare intenzionato a sfoderare l'affondo decisivo.

Si seguono con molta attenzione, anche diverse piste in casa Lazio, due in particolare quelle di Milinkovic-Savic e Luis Alberto, entrambi scontenti nella capitale e potrebbero decidere di cambiare aria.

La questione dei rinnovi

Nei prossimi giorni dovrebbero esserci degli incontri per capire la situazione relativa ai vari rinnovi, sono ancora in bilico ad esempio, quelli di Cuadrado, Bernardeschi, De Sciglio e Perin.

Diverse invece le posizioni di Bernardeschi e De Sciglio: l'esterno non sembrerebbe intenzionato ad accettare l'ultima offerta proposta e la Lazio avrebbe messo gli occhi su di lui. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci un incontro per discutere sul futuro del terzino juventino.

Per quanto riguarda il discorso relativo a Cuadrado non dovrebbero esserci complicazioni al riguardo del rinnovo, il colombiano sembrerebbe intenzionato a prolungare la sua avventura con la maglia bianconera per un altro anno.