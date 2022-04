Vigilia di campionato per il Crotone, la settimana più lunga ma anche poco felice della recente storia del club della famiglia Vrenna. Gli squali affronteranno lunedì 25 aprile allo Stadio Comunale "Ezio Scida" alle ore 15:00 la capolista Cremonese, nel turno della 36esima giornata. In caso di mancato successo degli squali e contemporanea vittoria del Cosenza contro il Pordenone, la squadra di Francesco Modesto sarà aritmeticamente retrocessa in Lega Pro con due giornate di anticipo, un risultato sicuramente inaspettato per la piazza e la tifoseria calabrese.

Crotone, arriva la capolista

Sarà una gara sicuramente indirizzata dai pronostici della vigilia il match tra Crotone e Cremonese. Allo "Scida" si vivrà uno dei più classici "testa-coda" della stagione. Da una parte il Crotone, penultimo in classifica e prossimo alla retrocessione, dall'altra la Cremonese attuale prima in graduatoria che sogna il salto di categoria. La squadra di Francesco Modesto sfiderà quella di Fabio Pecchia. All'andata, allo Stadio "Giovanni Zini" ad avere la meglio furono i grigiorossi (3-2) al termine di una gara combattuta e ricca di capovolgimenti di fronte.

Tre gare alla fine della stagione

Dopo la sfida casalinga contro la Cremonese ad attendere il Crotone saranno due match.

Il primo vedrà il Crotone fare visita al Pordenone allo Stadio "Guido Teghil" di Lignano Sabbiadoro sabato 30 aprile, mentre l'epilogo finale del torneo si vivrà all'Ezio Scida venerdì 6 maggio con il match contro il Parma. Due match contro formazioni prive di obiettivi visto che i ramarri sono già arItmeticamente retrocessi in Lega Pro e i Ducali, a loro volta, risultano salvi e tagliati fuori dalla corsa all'accesso ai Play-Off per la Serie A.

Pordenone e Parma saranno inoltre, così come la Cremonese, formazioni che il Crotone non potrà più affrontare: i grigiorossi sono involati verso la Serie A, i neroverdi disputeranno il torneo di Lega Pro ma in un girone differente e i Ducali proseguiranno il loro cammino in cadetteria.

Crotone, Iuliano è fiducioso per il futuro

In vista di questo importante match, ad essere intervistato dal portale ilcalciocalabrese.it è stato l'ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana, Mark Iuliano che sugli squali e sul loro futuro sembra nutrire cauto ottimismo. "Dispiace per il Crotone, nessuno si sarebbe aspettato di vedere i rossoblù in questa situazione di classifica. Due retrocessioni consecutive - dalla Serie A alla Serie C - sono dure da digerire, ma la famiglia Vrenna insieme al ds Ursino sapranno come ripartire per poter riportare il Crotone ai livelli che gli competono”.