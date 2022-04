La Juventus ha recentemente confermato di aver raggiunto un'intesa di sponsorizzazione commerciale per due stagioni con Bitget, brand del settore delle criptovalute, per un ricavo totale di 12,5 milioni di euro.

Dell'argomento ha voluto parlare anche Fabrizio Ravanelli, intervistato da Calcio e Finanza l'ex giocatore della Juventus ha sottolineato come sia importante per le società di cripvolatute come Bitget farsi conoscere e diventare sponsor di società di calcio dà loro molta visibilità. L'intesa raggiunta fra Bitget e Juventus garantisce una crescita importante anche alla società bianconera, sia in termini economici che pubblicitari.

Più in generale a proposito della Juve Ravanelli ha voluto sottolineare come la società si affidi a sempre a migliori brand al mondo per quanto riguarda le sponsorizzazioni.

L'ex giocatore Ravanelli ha parlato dell'intesa commerciale raggiunta fra Bitget e Juventus

"Credo che intese come quelle tra la Juventus e Bitget siano qualcosa di essenziale per poter crescere", sono queste le dichiarazioni di Fabrizio Ravanelli in un'intervista a Calcio e Finanza in riferimento a quella stabilita fra la società bianconera e quella di criptovalute che garantirà circa 12,5 milioni di euro in due anni. L'ex calciatore ha aggiunto: "La società bianconera sceglie sempre brand molto importanti al mondo, che siano allo stesso livello perché la Juventus è una delle squadre più famose al mondo nel calcio e nel marketing".

La crescita nei ricavi nella società bianconera in termini di sponsorizzazioni è stata evidente nelle ultime stagioni, nonostante la pandemia di coronavirus che non ha di certo aiutato le società di calcio.

La classifica delle sponsorizzazioni tecniche in Serie A: prima la Juventus, seguono Inter e Milan

A tal riguardo sempre Calcio e Finanza ha stilato la classifica dei ricavi commerciali derivanti da sponsor tecnici nella stagione 2021-2022.

Al primo posto spicca proprio la Juventus con il brand Adidas che gli garantisce a stagione 51 milioni di euro. A distanza segue l'Inter con 13,4 milioni di euro garantiti da Nike, poi vi è il Milan con 13,1 milioni di euro da parte di Puma.

Vi sono poi la Lazio con 4 milioni di euro da Macron, la Roma con 3,5 milioni con New Balance, l'Atalanta 2,7 (Joma), Fiorentina 2,5 (Kappa), Sampdoria 2 (Macron), Torino 2 (Joma) e Bologna con 1,5 milioni garantiti da Macron.