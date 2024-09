Nicolò Schira, giornalista ed esperto di Calciomercato, ha recentemente commentato la situazione attuale della Juventus in un’intervista esclusiva a Juventusnews24.com.

Le sue osservazioni si concentrano in particolare sulla complicata questione contrattuale di Dusan Vlahovic, sull’impatto dell’attaccante Arkadiusz Milik, e sull’interesse per il giovane Jonathan David del Lille.

La situazione di Vlahovic

Schira ha iniziato analizzando la questione del rinnovo contrattuale di Vlahovic, affermando: “Il rinnovo era complicato a prescindere dalle sue recenti prestazioni.

Con un ingaggio di 12 milioni a stagione, ha un costo insostenibile per la Juventus e per qualsiasi club italiano.” Secondo il giornalista, la proposta di spalmare il contratto su quattro anni a 8 milioni è stata declinata dal giocatore, portando la situazione a uno stallo.

La questione dell’addio anticipato di Vlahovic è un argomento che preoccupa i tifosi bianconeri. “Se lui dovesse continuare a non brillare, la Juventus si guarderà intorno per trovare un centravanti forte, magari a costi più sostenibili. Se diventa la puntaa che tutti sperano, la Juve potrebbe fare uno sforzo per trattenerlo'. Ovviamente, come dichiarato da Schira, tutto passa dal prolungamento di contratto. Se non dovesse arrivare la cessione in estate diventerebbe inevitabile considerando il contratto in scadenza a giugno 2026.

La situazione di Milik e il possibile arrivo di David

Passando a Milik, Schira ha sottolineato l'esigenzaa di riflessioni strategiche da parte della dirigenza bianconera: “Se la situazione di Milik non cambia, sarà necessario andare sul mercato di gennaio per cercare un'altra punta.” Ha aggiunto che, a causa delle restrizioni sugli extra-comunitari, il mercato non offre molte possibilità.

Infine, Schira ha parlato dell’interesse della Juventus per Jonathan David, evidenziando che il suo contratto con il Lille potrebbe scadere a breve: “Se David non dovesse rinnovare, potrebbe diventare una grande occasione a parametro zero.” Ha aggiunto che il giocatore è giovane, con un ingaggio non elevato, rendendolo molto interessante per la società bianconera, sottolineando come il Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli lo segue sin dai tempi del suo incarico da direttore sportivo del Napoli.

La Juventus valuta l'ingaggio di David

A sostenere le dichiarazioni di Schira su David e sul suo possibile arrivo alla Juventus è stato anche tuttomercatoweb.com, che ha dichiarato in un recente articolo che il canadese è una possibilità concreta considerando il suo contratto in scadenza a giugno. Secondi il sito di informazione sportiva, la Juventus risparmierebbe sul cartellino ma dovrà sostenere il pagamento di un notevole ingaggio e probabilmente anche quello di una commissione all'agente sportivo. L'arrivo del giocatore del Lille potrebbe dipendere dalla permanenza o meno di Dusan Vlahovic nella società bianconera la prossima stagione.