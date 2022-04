Con un nuovo turno di campionato alle porte, il Milan è concentrato sulla prossima partita contro la Fiorentina, ma la dirigenza rossonera è al lavoro anche sul fronte mercato, con l’obiettivo di individuare i rinforzi giusti per la prossima stagione.

Con ogni probabilità il reparto offensivo sarà completamente rivoluzionato, con la fascia destra che vedrà partire i titolari attuali, rimpiazzati da volti nuovi, su tutti quello di Domenico Berardi. Per affiancare, invece, come punta centrale Giroud il Diavolo starebbe sondando la strada che porta al colosso del Benfica Darwin Nunez.

Punte ‘girevoli’ in casa Milan

Il Milan al termine di questa stagione, in base alle ultime notizie, dirà addio a molti giocatori che sono stati protagonisti, chi più chi meno, in questo anno. La dirigenza rossonera, dunque, è impegnata ad individuare le alternative che dovranno rimpiazzare le uscite: da settimane, ormai, il nome di Mimmo Berardi è affiancato alla società rossonera e la dirigenza del Sassuolo ne ha confermato l’interesse. Il calabrese classe ’94 sta disputando un campionato eccellente con ben 14 reti e 15 assist realizzati in 29 partite ed il suo valore di mercato è cresciuto fino a superare i 30 milioni di euro. La dirigenza rossonera proverà a formulare un’offerta al Sassuolo nelle prossime settimane, sperando di poter inserire qualche giovane contropartita per abbassare le richieste economiche della dirigenza neroverde.

Su quella fascia, però, dalle ultime notizie, non è scemata la pista che porta al fuoriclasse del Manchester City Mahrez, anche se per lui la strada è molto complicata, non essendo sicuro che il giocatore abbia la volontà di abbandonare il campionato inglese.

I tifosi rossoneri sognano il colpo Nunez

Per ciò che riguarda il ruolo di punta centrale, occupato in questa stagione dall’alternanza tra Giroud ed Ibrahimovic, sembra che il Milan abbia individuato un profilo eccellente da inserire nella rosa 2022-2023.

Dalle ultime notizie, la dirigenza rossonera avrebbe avviato i contratti con il Benfica per provare ad arrivare al classe ’99 Darwin Nunez, che in questa stagione ha realizzato 33 reti in tutte le competizioni disputate. La richiesta del club portoghese per l’attaccante uruguaiano non si abbasserà sotto i 40 milioni di euro, ma la dirigenza rossonera potrebbe fare un grosso sforzo, mettendo a segno un grande colpo come l’acquisto di Nunez.

Se nel mese di maggio il club rossonero, come sembra, sarà interessato da un cambio di società, allora la dirigenza rossonera potrà investire qualche soldo in più sul mercato, con la possibilità di garantirsi le prestazioni di top player europei che sono stati protagonisti in questa stagione che sta per giungere al termine.