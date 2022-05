Sono giornate apparentemente tranquille quelle vissute dal Crotone. La dirigenza rossoblù è al lavoro per ufficializzare il nuovo organigramma societario dopo l'annunciato addio del Direttore Sportivo Beppe Ursino. Parallelamente continuano a susseguirsi le voci legate al possibile successore in panchina di Francesco Modesto: l'ultimo profilo accostato ai rossoblù sarebbe quello del tecnico della Pro Vercelli Franco Lerda.

Crotone e Lerda, possibile ritorno

Il nome di Franco Lerda non sarebbe una novità per il Crotone. L'allenatore attualmente alla Pro Vercelli ha infatti allenato gli squali in Serie B già nella stagione sportiva 2008-2009 andando a sfiorare i Play-Off alla guida di una squadra neopromossa.

In quel torneo i rossoblù partirono in estate con l'obiettivo salvezza ma nel girone di ritorno, con acquisti mirati e di categoria, riuscirono a competere con i grandi club anche grazie all'estroso Denilson Gabionetta autore della sua migliore stagione in rossoblù.

Attualmente l'allenatore non avrebbe chiarito il suo futuro: un incontro nei prossimi giorni dovrebbe portarlo a confrontarsi con la dirigenza della Pro Vercelli.

Un Crotone da ricostruire

Con il nuovo organigramma societario il primo tassello sarà quello legato alla scelta del nuovo allenatore. Nonostante il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 per il tecnico Francesco Modesto il futuro sarà lontano da Crotone. Il cambio di guida tecnica è stato annunciato nei giorni scorsi durante un'apposita conferenza stampa dal presidente del club, Gianni Vrenna.

Oltre a Franco Lerda i nomi accostati in questi giorni ai rossoblù sono stati quelli di Roberto Boscaglia, Bruno Caneo, Luciano De Paola e Cristiano Scazzola.

Ci sarà inoltre anche una rivoluzione nella rosa, con diversi calciatori che ritorneranno ai rispettivi club di appartenenza per fine prestito e altri che potrebbero essere ceduti in categorie superiori.

Un nuovo Direttore Sportivo

Il ritorno in società di Raffaele Vrenna, figlio del presente Gianni Vrenna, con il ruolo di Amministratore Delegato potrebbe aprire la strada all'arrivo in rossoblù del direttore sportivo della Pro Vercelli, Alex Casella. In alternativa lo stesso ruolo potrebbe essere ricoperto dell'agente Fifa Luca Dell'Amico.

Ogni decisione verrà comunque presa nelle prossime giornate dalla proprietà del club calabrese.