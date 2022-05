La Juventus, in queste settimane, dovrà lavorare duramente per rinforzare la squadra. Infatti l'impressione è che la società voglia fare un mercato sostenibile a livello economico ma che possa portare la qualità che è mancata in queste stagione. Per questo motivo, i nomi accostati alla Juventus sono quelli di giocatori in grado di portare esperienza. In particolare i giocatori che sarebbero nel mirino della società bianconera sarebbero Paul Pogba, Angel Di Maria e Ivan Perisic. Stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe bloccato il croato che potrebbe lasciare l'Inter a parametro zero.

In bianconero Perisic potrebbe percepire un ingaggio da 6 milioni di euro.

La Juventus pensa al futuro

Nella serata di ieri 16 maggio, la Juventus ha salutato ufficialmente Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. A partire dalla prossima stagione si aprirà una nuova era e la squadra dovrà tornare a lottare per lo scudetto. La Juventus deve cercare di rinforzare soprattutto il centrocampo che è stato sicuramente l'anello debole delle ultime annate. Per questo motivo, in ottica bianconera è tornato prepotentemente il nome di Paul Pogba. La Juventus ha incontrato l'agente del francese e ha presentato la sua proposta. Adesso toccherà al francese decidere se accettare un'offerta più bassa a livello economico come quella della Juventus oppure se optare per un lauto stipendio offerto dal PSG.

I bianconeri non stanno lavorando solo su Paul Pogba ma hanno messo nel mirino anche Angel Di Maria. L'argentino lascerà la Francia a parametro zero. L'impressione è che la Juventus e El Fideo possano mettersi d'accordo per un contratto di un anno con opzione per un secondo anno. I bianconeri starebbero cercando giocatori in grado di poter assistere al meglio Dusan Vlahovic.

Oltre a Di Maria la Juventus starebbe valutando anche Perisic. Il croato potrebbe lasciare l'Inter a parametro zero e potrebbe essere un'opzione da poter cogliere. Anche perché Perisic potrebbe prendere il posto di Alvaro Morata che dovrebbe tornare all'Atletico Madrid. La Juventus avrebbe intenzione di tenere lo spagnolo ma se i colchoneros non faranno sconti sul prezzo del cartellino del giocatore difficilmente il numero 9 juventino potrà restare a Torino.

Juventus a riposo

La Juventus, in questa settimana, preparerà l'ultima partita della stagione e lo farà a partire da domani, mercoledì 18 maggio, quando sarà in programma una seduta mattutina. I bianconeri saranno di scena a Firenze. Il match contro la Fiorentina verrà giocato sabato 21 maggio alle 20:45. Dopodiché per i giocatori ci sarà il rompete le righe fino a luglio quando inizierà il ritiro estivo.