Puntellare la rosa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi, così da restare competitivi anche nella prossima stagione. È questa l'intenzione dell'Inter, che sta lavorando sul fronte mercato, per accontentare le richieste del proprio allenatore.

Inter, nel mirino ci sarebbe Demiral

Uno dei tasselli cruciali in casa nerazzurra è la conferma dei big, che grazie alle ottime prestazioni in questa stagione, avrebbero attenzionato diversi top club europei. Tra questi, ci sarebbe Milan Skriniar, perno della difesa e nel mirino di diverse società europee.

Il futuro del centrale slovacco non è così scontato, e con un'offerta monstre tra i 60-70 milioni di euro, l'Inter potrebbe decidere di cederlo nella prossima sessione estiva di Calciomercato.

Per questo, i nerazzurri stanno valutando i possibili sostituti. Bremer del Torino resta l'obiettivo numero uno, ma il centrale granata sarebbe finito nel mirino del Paris Saint Germain, che potrebbe giocare un ruolo importante nella corsa al difensore brasiliano, accontentando il patron Urbano Cairo e versando quei 30 milioni di euro nelle casse del club torinese. Per questo, la dirigenza interista sta osservando anche la situazione di Mehdi Demiral, centrale turco che ha disputato un buon campionato con l'Atalanta di Gasperini.

Dopo un passaggio non fortunatissimo alla Juventus, l'ex Sassuolo si è imposto a Bergamo ritagliandosi uno spazio importante. Come è risaputo, la Dea è una bottega cara, e chiede almeno 30-35 milioni di euro per lasciar partire il difensore turco. La sinergia tra i due club, vedi l'acquisto di Gosens nel mercato invernale, potrebbe giocare un ruolo fondamentale ed agevolare una possibile trattativa.

Inter, idea Emre Can per il centrocampo

Altro snodo cruciale per il prossimo mercato dell'Inter è l'acquisto di un forte centrocampista.

Con i probabili addii di Arturo Vidal e Matias Vecino, la dirigenza nerazzurra sta sondando diversi per rinforzare la mediana a disposizione di Simone Inzaghi. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta, ci sarebbe anche quello di una vecchia conoscenza del calcio italiano, ovvero Emre Can, centrocampista tedesco in forza al Borussia Dortmund che ha già militato in Serie A con la maglia della Juventus.

L'Inter sta monitorando la situazione del centrocampista in scadenza di contratto nel 2024 e non intenzionato ad estendere il proprio contratto con il club tedesco. Per questo, con un'offerta attorno ai 15-20 milioni di euro, si potrebbe convincere il Borussia Dortmund a cedere il calciatore. La grande duttilità tattica di Emre Can, abbinata alla sua forza fisica, potrebbero risultare utili a Inzaghi nella prossima stagione.