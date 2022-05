Le fortune del Milan di Stefano Pioli si sono basate molto sulle giocate e gli strappi di Rafael Leao, ma anche sulla grande solidità difensiva, fattore fondamentale che ha permesso ai rossoneri di giocarsi la conquista dello Scudetto.

Tomori sarebbe finito nel mirino di Manchester United e Newcastle

Il leader della retroguardia è certamente Fikayo Tomori, che dopo il brutto infortunio a Simon Kjaer, ha innalzato il livello delle sue qualità diventando assieme a Kalulu il perno dell'arcigna difesa del Diavolo. Le prestazioni del centrale inglese non sono passate inosservate, soprattutto in patria dove diversi club di Premier League, vorrebbero riportarlo a casa accaparrandosene le prestazioni.

Tra i club interessati all'ex Chelsea, ci sarebbe il Manchester United del neo tecnico Ten Haag, pronto ad una vera e propria rivoluzione. Visto il rapporto non esaltante con Harry Maguire e i continui infortuni a Raphael Varane, i Red Devils sarebbero a caccia di una nuova figura che possa diventare il leader della retroguardia.

Oltre allo United, forte è anche l'interesse del Newcastle, che dopo aver conquistato la salvezza in questa stagione, si prepara ad un grande prossimo campionato. Il cambio di proprietà nel mese di gennaio, ha portato un forte cambiamento nel club e per questo, i Magpies vogliono recitare un ruolo da protagonisti nella prossima Premier League, lottando magari per un posto in Europa.

Secondo le ultime notizie, i club inglesi potrebbero mettere sul piatto una cifra attorno ai 70-80 milioni di euro per convincere il Milan a cedere Tomori. Molto dipenderà dalla volontà della nuova società, che vede nel centrale inglese il presente ma anche il futuro della difesa del Diavolo.

Intanto, in attesa di capire il futuro di Tomori, il Diavolo starebbe per rinforzare il pacchetto arretrato con l'acquisto di Sven Botman, che arriverebbe dal Lille per circa 30 milioni di euro.

Milan, idea Gabriel come vice di Maignan

Altro grande protagonista della cavalcata in campionato dei rossoneri è sicuramente Mike Maignan, che grazie alle sue parate è diventato un pilastro del Milan.

Nella prossima sessione di Calciomercato, uno snodo cruciale per il mercato rossonero è rappresentato dall'acquisto di un altro portiere, che possa ricoprire il ruolo di vice del portiere francese, che in questa stagione ha saltato delle partite, causa problemi fisici.

Vista l'età del totem Tatarusanu, il Diavolo potrebbe virare su un profilo giovane ma anche di esperienza, che potrebbe rispondere al nome di Gabriel, che già in passato ha vestito la maglia rossonera.

Dopo diversi prestiti in squadre minori ed alla esperienza in Serie A con la maglia del Lecce, il portiere brasiliano potrebbe essere perfetto per ricoprire il ruolo di vice alle spalle di Maignan.