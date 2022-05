L'Inter avrebbe cominciato a muoversi in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato. Uno dei reparti che subirà profonde modifiche è quello difensivo, visto che dovrebbero andare via sia Aleksander Kolarov che Andrea Ranocchia, in scadenza di contratto, oltre alla possibile cessione di Stefan De Vrij. In entrata sono stati accostati tanti nomi alla società nerazzurra e l'ultimo in ordine di tempo è quello di Merih Demiral, che sarà riscattato dall'Atalanta, la quale lo aveva preso l'anno scorso dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto.

Proprio con i bianconeri potrebbe crearsi un sorprendente intreccio di mercato. La Juve, infatti, starebbe lavorando su uno dei principali obiettivi di mercato dell'Inter, Gleison Bremer e vorrebbe provare il sorpasso sui nerazzurri.

Inter su Demiral

L'Inter è alla ricerca di rinforzi di livello per il reparto difensivo che possano rappresentare alternative di qualità per i vari Skriniar e Bastoni, mentre Stefan De Vrij potrebbe essere ceduto essendo ad un anno dalla scadenza di contratto.

Si è parlato molto di Gleison Bremer, ma oltre il brasiliano la società nerazzurra sta seguendo un altro nome con grande interesse, Merih Demiral. Il centrale turco è in forza all'Atalanta, che è pronta a riscattarlo dalla Juventus al termine della stagione per poco più di 20 milioni di euro.

In questa stagione il giocatore ha realizzato un gol in 26 partite, offrendo spesso un rendimento al di sopra della sufficienza, nonostante un'annata piena di alti e bassi per la Dea. Il classe 1998, inoltre, sarebbe perfetto per il centro della difesa dell'Inter, come erede di De Vrij, pur avendo caratteristiche diverse da quelle dell'olandese.

L'Atalanta, comunque, non lascerà andare il difensore turco per una cifra inferiore ai 25 milioni di euro. Il club meneghino, dal proprio canto, ha qualche contropartita che potrebbe provare ad inserire nell'affare per abbassare l'esborso economico. Uno di questi è Valentino Lazaro, valutato tra gli 8 e i 10 milioni di euro, che tornerà dal prestito al Benfica.

Juventus su Bremer

La Juventus, invece, è pronta a inserirsi nell'affare Gleison Bremer, nonostante in molti lo diano ad un passo proprio dall'Inter. I bianconeri, infatti, avrebbero avviato i contatti con il Torino e sono pronti ad accelerare nei prossimi giorni.

La valutazione del brasiliano è di 30 milioni di euro, ma la Juve sarebbe pronta a mettere sul piatto i cartellini di Daniele Rugani e di uno tra Nicolò Fagioli e Rovella più un conguaglio economico da 10 milioni di euro, cifra che comunque verrebbe usata dal Toro per riscattare Rolando Mandragora proprio dai bianconeri.