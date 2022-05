Puntellare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi, con alternative importanti. È questa l'intenzione dell'Inter che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste del proprio allenatore, così da ritagliarsi un ruolo da protagonista nella prossima stagione.

Inter, nel mirino ci sarebbe Alex Oxlade-Chamberlain

La società nerazzurra ha in mente di rinforzare sensibilmente la mediana, con acquisti che possano risultare delle ottime alternative ai titolari. Nel ruolo di mezz'ala, si tiene in considerazione la candidatura di Oxlade-Chamberlain, centrocampista inglese in forza al Liverpool, che complice diversi infortuni non è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale sotto la gestione di Jurgen Klopp.

Per questo, l'ex Arsenal potrebbe decidere di lasciar Anfield, per rimettersi in gioco.

L'Inter starebbe valutando il profilo dell'inglese, che viene valutato tra i 15-18 milioni di euro, cifra tutto sommato abbordabile per le casse nerazzurre. I dubbi sono legati alla condizione fisica, visti i ripetuti infortuni avvenuti durante la carriera dell'ex Gunners, ma soprattutto l'ingaggio percepito in quel di Anfield: infatti, i setti milioni di euro sarebbero un problema per il tetto ingaggi della società nerazzurra.

Oltre Oxlade-Chamberlain, l'Inter tiene sotto osservazione anche altri profili internazionali come Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid e Leandro Paredes del Paris Saint Germain, nel mirino anche della Juventus di Max Allegri.

Inter, pista Flamengo per Vidal

Il futuro di Arturo Vidal è sempre più lontano dall'Inter. Complice diversi problemi fisici ed il minutaggio non troppo elevato sotto la gestione di Inzaghi, il cileno è pronto a salutare i colori nerazzurri, con diverse squadre pronte ad ingaggiarlo.

Quei sette milioni di euro sono troppi per le casse nerazzurre e un addio sembrerebbe ormai inevitabile.

Sulle tracce dell'ex Juventus, ci sarebbe il Flamengo che dopo aver riportato in patria calciatori di grande spessore, vorrebbe accaparrarsi le prestazioni di Re Arturo. Il problema maggiore è legato alle richieste dell'entourage del cileno, che chiede un ingaggio molto importante. Nelle prossime settimane, si capirà il futuro di Vidal.

Discorso simile anche per il connazionale Sanchez che però potrebbe rimanere in Europa. Sul Nino Maravilla, ci sarebbe l'interesse del Marsiglia del mentore Jorse Sampaoli, ma attenzione anche al Milan, che potrebbe virare sul cileno per regalare un jolly offensivo a Stefano Pioli.

In bilico anche la posizione di Roberto Gagliardini, che potrebbe esser proposto alla Fiorentina in un ipotetico scambio per arrivare Youssef Maleh, centrocampista marocchino che piace molto alla dirigenza nerazzurra.