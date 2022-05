Puntellare la rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli, con acquisti di grande spessore. È questo l'obiettivo del Milan, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste dell'allenatore rossonero, così da rimanere ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi un ruolo importante in Europa.

Milan, nel mirino ci sarebbe Eric Bailly

Oltre Botman, che sarebbe pronto ad arrivare dal Lille per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, il Diavolo vorrebbe puntellare la retroguardia con un altro acquisto. L'infortunio di Simon Kjaer e il possibile addio di Alessio Romagnoli a fine stagione, potrebbero essere un campanello d'allarme per la prossima stagione, e per questo la dirigenza rossonera vorrebbe effettuare un altro acquisto low-cost per la difesa.

Tra i vari profili sondati da Maldini e Massara, ci sarebbe anche quello di Eric Bailly, difensore ivoriano del Manchester United, pronto a lasciare i Red Devils nella prossima sessione di Calciomercato.

Visto il pochissimo spazio con Rangnick, e l'imminente rivoluzione del neo tecnico Erik ten Hag, il difensore classe 94 è pronto a dire addio, per cercare una squadra dove giocare con maggiore continuità e far parte di un progetto ambizioso. Il Milan sta monitorando la situazione, ma deve fare i conti con l'interesse di altri club italiani come la Roma, che dopo Smalling, potrebbe accogliere un altro difensore proveniente dallo United per rinforzare la retroguardia a disposizione di Josè Mourinho.

Milan, il futuro di Pobega: permanenza in rossonero

Il futuro di Tommaso Pobega è al Milan. Dopo una buona stagione allo Spezia, e quella di conferma con il Torino di Ivan Juric, il talentuoso centrocampista italiano è pronto a giocarsi le sue chance con la maglia rossonera e ritagliarsi un ruolo importante nello scacchiere tattico di Pioli.

Le prestazioni di Pobega con la maglia granata non sono passate inosservate, come anche l'evoluzione tattica del centrocampista italiano: infatti, con Juric è stato impiegato sia come schermo davanti alla difesa, sia come trequartista a supporto della punta. Per questo, la sua duttilità tattica potrebbe essere importante per ritagliarsi spazio nel Milan.

Pobega si giocherà così una maglia con i vari Tonali, Bennacer, e con il prossimo centrocampista che dovrebbe sostituire Frank Kessie. All'occorrenza potrebbe anche giocare nel ruolo di trequartista e giocarsi un posto da titolare con Brahim Diaz.

Quel che è certo è la permanenza di Pobega, pronto a mettersi in gioco con la maglia rossonera.

Oltre il ritorno alla casa base di Pobega, i rossoneri sono pronti a sostituire Frank Kessie con un nuovo centrocampista che risponde al nome di Renato Sanches. Secondo le ultime notizie di mercato, sembrerebbe vicinissimo al Diavolo.