L'Inter è già al lavoro per potenziare la rosa del futuro. In particolare i nerazzurri vorrebbero rinforzare il centrocampo in vista dei possibili addii di Arturo Vidal e Matias Vecino, i quali interesserebbero rispettivamente al Flamengo e alla Lazio. Nel mirino dei nerazzurri, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe Alex Oxlade-Chamberlain, classe '93 del Liverpool.

Nelle ultime ore è stato accostato ai nerazzurri anche il nome di Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid, che non pare essersi ambientato particolarmente bene sotto la guida di Diego Simeone.

La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro, i dirigenti milanesi potrebbero inserire il cartellino di Joaquin Correa come contropartita tecnica.

Inter, idea Oxlade-Chamberlain

L'Inter potrebbe intensificare nelle prossime settimane i contatti con il Liverpool per il centrocampista Alex Oxlade-Chamberlain, che non sarebbe più al centro dei piani di Jurgen Klopp. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2023 e uno stipendio da circa 7 milioni di euro.

I nerazzurri potrebbero provare a convincere il giocatore a lasciare la Premier League, illustrandogli le ambizioni del progetto di Simone Inzaghi, che lo potrebbe alternare come mezzala a Calhangolu e Nicolò Barella nel suo collaudatissimo modulo 3-5-2.

Possibile asse tra Inter e Atletico Madrid: idea scambio Correa-De Paul

Nel frattempo, sempre il centrocampo, i dirigenti interisti Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero da tempo sulle tracce di Rodrigo De Paul, che piacerebbe anche a Juventus e Milan. L'argentino potrebbe far ritorno in Italia e rilanciarsi in un club dalle alte ambizioni.

L'Inter lo accoglierebbe volentieri perché potrebbe impiegarlo come mezzala nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, modulo in cui l'argentino ha già mostrato di trovarsi a suo agio. Il club nerazzurro potrebbe proporre dunque ai "Colchoneros" uno scambio alla pari con Joaquin Correa. Quest'ultimo, nella sua stagione in nerazzurro ha messo a segno quattro reti, anche se diversi acciacchi fisici lo hanno tenuto lontano dal campo in varie occasioni e non gli hanno permesso di giocare con costanza.

La valutazione di Correa sarebbe di circa 25 milioni di euro e l'Atletico Madrid potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di uno scambio fra i due, anche perché a fine stagione dovrebbe salutare l'attaccante Luis Suarez e quindi potenziare il proprio reparto offensivo.