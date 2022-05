La Juventus è pronta ad un super Calciomercato per ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La dirigenza della Vecchia Signora sta lavorando sul fronte mercato per puntellare l'organico a disposizione di Max Allegri, così da recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione.

Juve, per la difesa piacciono Skriniar e Magalhaes

Partiamo dalla difesa. Con l'addio del totem Giorgio Chiellini, la società juventina lavora per rinforzare il pacchetto di centrali a disposizione di Allegri. Il sogno resta Milan Skriniar, ma viste le richieste importanti dell'Inter, la Juventus potrebbe ripiegare su qualche opzione low-cost come Nikola Milenkovic della Fiorentina e soprattutto Gabriel Magalhaes dell'Arsenal, da diverse settimane nel mirino dei bianconeri.

Infatti, con i Gunners la Juve potrebbe intavolare uno scambio inserendo il cartellino di Arthur, che già nel mercato invernale era stato ad un passo dal vestire la maglia dell'Arsenal di Arteta.

Passiamo alle corsie esterne. Il preferito per sostituire il partente Alex Sandro resta Emerson Palmieri, che prima del trasferimento al Lione era stato proprio accostato ai colori bianconeri. Visto il mancato riscatto da parte del club francese, la candidatura del terzino della Nazionale del ct Mancini potrebbe ritornare in auge per la Vecchia Signora. Con un'offerta attorno ai 10 milioni di euro, si potrebbe concludere la trattativa con il Chelsea.

Juve, i colpi a centrocampo: Pogba e Jorginho nel mirino

Passiamo alla mediana, dove il sogno è il ritorno di Paul Pogba. La parentesi del centrocampista francese al Manchester United non è stata esaltante, ed il mancato rinnovo contrattuale con i Red Devils lo testimonia.

Da diversi mesi, la Juventus è sulle tracce di Pogba e stando alle ultime notizie di calciomercato, nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro con l'entourage del calciatore per imbastire una trattativa: i bianconeri potrebbero proporre un ingaggio da 7,5 milioni di euro più bonus, per andare incontro alle richieste del francese.

La Vecchia Signora deve però guardarsi dal forte interesse del Paris Saint Germain, pronto a riportare Pogba in patria.

L'alternativa resta Milnkovic Savic, anche se la trattativa resta molto complicata, vista la richiesta da 70 milioni di euro da parte del patron biancoceleste Claudio Lotito.

Oltre ad una mezz'ala di grande fisicità e qualità, i bianconeri stanno lavorando anche per regalare ad Allegri un regista che possa dare geometria alla manovra.

L'obiettivo prima è Jorginho, ormai al termine della sua avventura al Chelsea. I Blues chiedono 10 milioni di euro per lasciar partire il metronomo azzurro.

Juve, i possibili obiettivi per la trequarti

Infine, completiamo con l'attacco e in particolar modo per la trequarti. Il nome più caldo delle ultime settimane è quello di Angel Di Maria, che terminato il contratto con il Paris Saint Germain, è entrato prepotentemente in orbita bianconera. El Fideo resta la prima scelta per il dopo Dybala, con profili più giovani come Giacomo Raspadori e Nicolò Zaniolo come valide alternative al fuoriclasse argentino.

Inoltre, si valuta anche un possibile colpo in attacco per ricoprire il ruolo di vice Vlahovic. Tra i nomi che si starebbero vagliando, ci sarebbe anche quello di Marko Arnautovic, attaccante del Bologna ed autore di 15 reti in Serie A con la maglia rossoblù.