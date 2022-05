Paul Pogba sarebbe ancora nel mirino della Juventus. Il centrocampista francese, che in passato con la maglia bianconera ha espresso tutto il suo potenziale ritagliandosi un ruolo da protagonista durante la sua esperienza a Torino, è ora in procinto di lasciare il Manchester United a fine stagione, vista la scadenza del suo contratto che non è intenzionato a rinnovare.

Idea Pogba per la Juve

La Juventus sta monitorando con grande attenzione la situazione, con Pogba che strizzerebbe l'occhio ai bianconeri: infatti, il centrocampista della nazionale transalpina avrebbe rifiutato l'offerta del Manchester City di Pep Guardiola.

In questo momento sarebbero due le squadre che Pogba prenderebbe in considerazione per la prossima stagione, ossia la Juventus ma anche il Paris Saint-Germain.

L'idea di giocare con campioni come Messi, Mbappè e Neymar potrebbe fare la differenza, ma la Vecchia Signora sarebbe ancora in corsa. Un nodo importante potrebbe essere quello dell'ingaggio, visto che la "politica salariale" dei bianconeri - a differenza di quella del Psg - potrebbe rappresentare un freno nella trattativa con Pogba.

Juve, sfumano Doku e Neres

Oltre al grande acquisto per il centrocampo, un altro nodo fondamentale per il prossimo mercato della Juventus è legato all'esterno offensivo che dovrebbe sostituire il partente Paulo Dybala, i, quale pare sempre più vicino all'Inter.

Per i bianconeri, due obiettivi sono già sfumati, in quanto Jeremy Doku e David Neres non dovrebbero arrivare a Torino nella prossima sessione estiva di Calciomercato. L'esterno belga che si è messo in luce agli Europei con la Nazionale del ct Martinez, avrebbe deciso di restare un altro anno al Rennes, per migliorare e crescere sotto tutti i punti di vista.

Il classe 2002 era stato accostato a diversi top club europei, tra cui proprio la Juventus.

Discorso simile per David Neres. Il brasiliano ha lasciato lo Shakthar Donetks e si è accasato al Benfica. L'ex Ajax era stato seguito anche da altri club prima del suo trasferimento in Portogallo. L'accordo è stato trovato sulla base di una cifra attorno ai 12-15 milioni di euro, cifra relativamente bassa per gli standard del mercato attuale.

Sfumati questi due giovani di assolute qualità tecniche e fisiche, per rinforzare la trequarti, la Vecchia Signora starebbe valutando di puntare su calciatori di grande esperienza e leadership come Angel Di Maria, ma tiene in considerazioni anche giovani profili italiani come Raspadori e Zaniolo.