Il mercato estivo potrebbe vedere la Juventus fra le società più attive, dopo una stagione piuttosto al di sotto delle aspettative, conclusa senza nessun trofeo vinto. Il dirigente bianconeri Cherubini avrebbe in mente diversi profili interessanti per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

La Juventus lavora per il futuro: il punto sulle cessioni

Già certe in casa bianconera sono le partenze di Giorgio Chiellini e di Paulo Dybala. Ma ci sono anche diversi altri elementi che - a fronte di un'offerta interessante - potrebbero lasciare Torino a titolo definitivo: fra loro Rabiot, Rugani e Alex Sandro.

Luca Pellegrini invece potrebbe partire in prestito.

La dirigenza juventina deve poi valutare i rinnovi contrattuali di De Sciglio e di Bernardeschi. Mentre anche il futuro di Morata e Kean potrebbe essere lontano da Torino, essendo entrambi in prestito in bianconero.

Pogba e Di Maria obiettivi per il mercato estivo

Passando al mercato in entrata ella giornata di lunedì 16 maggio ci potrebbe essere un incontro per discutere sull' eventuale ritorno di Paul Pogba, il centrocampista francese, stando a quanto riportato dai vari siti web sportivi, dovrebbe non rinnovare con il Manchester United. Il Psg potrebbe essere l'ostacolo principale per la Juventus, in quanto potrebbe offrire contratto molto più vantaggioso, ma sta al giocatore scegliere e prima vorrebbe capire la proposta da parte dei bianconeri.

L'alternativa sarebbe Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, il cui costo del cartellino dovrebbe aggirarsi intorno ai 50-60 milioni. Altri profili accostati ai bianconeri a centrocampo sono quelli di Davide Frattesi del Sassuolo, su di lui però c'è da battere la forte concorrenza dell'Inter. Piacerebbe inoltre anche Jorginho del Chelsea.

Il nome per quanto riguarda il reparto offensivo sarebbe Angel Di Maria, all'esterno argentino potrebbe essere offerto un contratto annuale a sette milioni netti.

In difesa la Juve cerca un sostituto per Chiellini

Per la prossima stagione la Juventus dovrà cercare anche il sostituto di Giorgio Chiellini, il difensore livornese andrà molto probabilmente negli Stati Uniti d'America e il primo nome per sostituirlo pare essere quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina.

Resta da capire se arriveranno offerte importanti per De Ligt, in tal caso la Juve potrebbe fare un tentativo per il brasiliano Bremer del Torino.