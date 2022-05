Il PSG, stando alle indiscrezioni provenienti dalla Francia, starebbe pensando di accantonare definitivamente la pista Pogba, lasciando la strada spianata alla Juventus. Nel frattempo Di Maria ha confessato di voler concludere la propria carriera in Argentina, lanciando forse un messaggio alla dirigenza bianconera.

Pogba, il PSG starebbe abbandonando la pista del francese: via libera definitiva per la Juventus?

Il grande obiettivo della prossima finestra di Calciomercato per la Juventus, è quello di acquisire almeno un centrocampista. Il nome accostato con insistenza alla Vecchia Signora risulterebbe essere quello di Paul Pogba, calciatore dalle doti conclamate che si è liberato dal Manchester United come parametro 0.

Sul francese, oltre ai bianconeri, ci sarebbe da tempo l'attenzione del PSG, tuttavia, notizie odierne dall'estero, testimonierebbero di un passo indietro fatto dalla compagine transalpina. Pogba infatti, era un pallino del direttore sportivo Leonardo, che recentemente è stato sollevato dall'incarico per lasciare il posto a Luis Campos. Quest'ultimo, avrebbe obiettivi diversi in sede di calciomercato rispetto al suo predecessore brasiliano, il ché lascerebbe la strada spianata a un eventuale assalto della Juventus per Pogba.

Di Maria parla del suo futuro: "Il mio sogno? chiudere la carriera nel Rosario"

Un altro obiettivo piuttosto conclamato della Juventus, risulterebbe essere Angel Di Maria.

L'esterno offensivo, che come Pogba, si è liberato dalla squadra di appartenenza (il PSG) divenendo un "Free Agent", starebbe dialogando con il club piemontese per un eventuale accordo. "El Fideo" che sembrava vicino alla Vecchia Signora, stamattina ha però rilasciato un'intervista, nella quale ha confessato di voler tornare in patria per concludere la carriera.

Queste, le sue parole: "Dopo il Mondiale chiuderò la mia esperienza con l’Argentina. Ho già ottenuto ciò che volevo ottenere e ho la possibilità di giocare un altro Mondiale. Penso sia giusto farsi da parte, altrimenti mi comporterei in una maniera egoista togliendo spazio agli altri, ai tanti giovani che sto vedendo crescere.

Il mio futuro? Il sogno è quello di finire la carriera al Rosario Central". Dichiarazioni, quelle di Di Maria, che avrebbero convinto la Juventus ad accelerare le operazioni per portarlo a Torino. Nella giornata di oggi infatti, parte della dirigenza bianconera, dovrebbe trovarsi a Londra per concludere le trattative con l'entourage dell'argentino. Qualora l'operazione Di Maria non dovesse andare in porto, Cherubini osserverebbe altri profili per l'attacco, tra cui Milik del Marsiglia.