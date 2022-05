Puntellare la rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri per ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Sono questi gli obiettivi della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste del proprio tecnico ed intraprendere una stagione da protagonisti.

La Juve sarebbe interessata a Giroud e Dzeko

Oltre ai vari nomi per rinforzare il centrocampo e la trequarti come Paul Pogba e Angel Di Maria, i bianconeri starebbero lavorando ad un altro tassello fondamentale per il mercato estivo, ovvero l'acquisto di un vice Vlahovic, che possa essere un'ottima alternativa al bomber serbo.

Tra i vari nomi, spicca anche quello di Olivier Giroud, fresco Campione d'Italia con il Milan di Stefano Pioli.

Con l'imminente arrivo di Origi a Milano e la possibile conferma di Zlatan Ibrahimovic, il bomber francese potrebbe avere meno spazio nella prossima stagione. Inoltre, con il cambio di proprietà, i rossoneri potrebbero virare su un bomber giovane come Darwin Nunez e Victor Osimhen, che possa rappresentare il futuro ma anche il presente del club.

Discorso simile anche per un altro profilo seguito dai bianconeri ovvero quello di Edin Dzeko. Con il possibile arrivo di Dybala e di un altro attaccante di caratura internazionale, come Giroud anche il bomber bosniaco vedrebbe ridotto il suo spazio, e per questo potrebbe lasciare l'Inter.

La Juventus monitora la situazione del calciatore, che già in passato era stato accostato ai colori bianconeri prima del suo passaggio in nerazzurro.

Infine, resta in auge anche la candidatura di Marko Arnautovic, attaccante austriaco del Bologna, autore di 15 gol in campionato. Il bomber rossoblù è seguito non solo dalla Juventus, ma anche dal Napoli che cerca una valida alternativa a Osimhen.

Juve, ritorno di fiamma per Bellanova

Oltre alla questione attaccante, la Juventus lavora anche per puntellare le corsie esterne e soprattutto la batteria a disposizione di Max Allegri.

In casa bianconera si lavora per cercare un vice Cuadrado e che possa alternarsi con Danilo. Tra i vari nomi seguiti dalla dirigenza juventina, ci sarebbe sempre quello di Raoul Bellanova, giovane esterno italiano ed uno dei pochi a salvarsi nella disastrosa stagione del Cagliari, terminata con la retrocessione.

Vista la mancata permanenza nel massimo campionato, molti calciatore lasceranno la Sardegna, tra cui proprio il terzino classe 2000. La Juventus starebbe monitorando con grande attenzione la situazione e con un'offerta attorno ai 10 milioni di euro, l'affare potrebbe chiudersi.

Attenzione però al forte interesse della Fiorentina di Rocco Commisso, che con il possibile addio di Odriozola, potrebbe virare su Bellanova per regalare un terzino di grande spinta al tecnico viola Vincenzo Italiano.