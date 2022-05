Il regista dell’Empoli Kristjan Asllani sarebbe il giocatore prescelto come alternativa a Brozovic. Gli uomini del mercato nerazzurro starebbero studiando l’offerta da inoltrare al presidente Fabrizio Corsi. La possibile trattativa potrebbe includere alcune contropartite gradite ad Andreazzoli, tra cui Esposito, attualmente in prestito al Basilea. Per quanto riguarda i profili con maggiore esperienza internazionale, l’Inter starebbe monitorando anche Paredes e Veretout.

Asllani sarebbe il principale obiettivo di mercato come vice regista

Il giovane Kristjan Asllani sarebbe da qualche mese sotto i radar di Ausilio e Marotta, che ne avrebbero monitorato la crescita nel corso dell’ottima annata trascorsa a Empoli.

La guida tecnica di Andreazzoli è stata una delle chiavi di volta per la maturazione calcistica del ventenne albanese, quest’anno impiegato con continuità e profitto tra la difesa e il centrocampo. Asllani si è formato nelle giovanili della società toscana e in questa stagione è stato promosso in prima squadra da Aurelio Andreazzoli, che ne ha intuito le capacità di regia e la grande propensione al gioco di squadra. Kristjan nasce calcisticamente come trequartista, ma la sua abilità nel dettare i tempi, associata a un buon senso per la posizione, ha agevolato la sua trasformazione in uno dei più interessanti registi tra la fascia degli under21.

Asllani si trova a proprio agio in una delle zone del campo in cui l’Inter ha manifestato maggiori carenze.

Quando Brozovic è stato indisponibile Inzaghi ha sofferto la mancanza di un’alternativa valida in regia. Il croato è infatti l’unico elemento in grado di operare correttamente in una delle zone più esposte al pressing avversario, la mediana appunto. Quando Inzaghi ha provato Barella davanti alla difesa ha sempre perso qualità e intensità nel palleggio basso, concedendo agli avversari metri di campo e gol.

Con un’operazione non particolarmente onerosa, Marotta potrebbe dunque consegnare al tecnico un giocatore che apporterebbe qualità e alternative di cui la rosa è attualmente carente. Il giocatore potrebbe trasferirsi a Milano in cambio di un conguaglio economico e una o più contropartite tecniche. All’Empoli potrebbero interessare la giovane punta Sebastiano Esposito (19) attualmente in prestito al Basilea e autore di 6 goal e 5 assist in 23 partite.

Nel Basilea Esposito ha giocato solo il 50% delle gare da titolare e a Empoli potrebbe trovare la dimensione ideale per proseguire nella sua maturazione. Se la trattativa ci sarà, potrebbe anche concretizzarsi un’operazione che preveda un prestito con diritto di riscatto sia per Asllani che per Esposito.

Anche Paredes del PSG sarebbe sul taccuino di Marotta

Tra i nomi che i nerazzurri starebbero sondando per il ruolo di vice regista ci sarebbe anche Leandro Paredes. L’argentino è una vecchia conoscenza della Serie A, dove ha indossato la maglia dell’Empoli e della Roma, che nel 2017 lo cedette allo Zenit per 13 milioni. Dopo due anni in Russia, Paredes fu acquistato dal PSG per 25 milioni e da tre anni gioca con alterne fortune per i parigini.

Ha un contratto che scade nel 2023 e un valore intorno ai 20 milioni (fonte Transfermarkt), ma il suo contratto è di quelli importanti, di ben 7,5 milioni all’anno. Non proprio economica come “alternativa” a Brozovic. I punti forti del giocatore sono molteplici: conosce il calcio italiano; ha 27 anni e ha maturato grande esperienza nel ruolo di regista. Sull'argentino ci potrebbe essere anche la Juventus, che sarebbe intenzionata a proporre uno scambio con Kean.

Piacerebbe Veretout della Roma

Un altro profilo di esperienza che piacerebbe ai dirigenti starebbero valutando è quello di Jordan Veretout, di proprietà della Roma. Il ventinovenne francese ha un contratto fino al 2024 e un valore che si aggira intorno ai 22 milioni di euro (fonte Transfermarkt).

In passato è stato impiegato come mezz’ala offensiva e trequartista, ma nella Roma ha spesso operato come regista nel centrocampo a 2. Del francese sono note le prodezze balistiche e la grande capacità nei calci piazzati, altra qualità che farebbe comodo a Inzaghi, dal momento che sarebbe un’ottima alternativa a Dimarco per le soluzioni da calcio piazzato.