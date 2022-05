Per la Juventus si avvicinerebbe il primo grande colpo in questo mercato estivo, che si preannuncia complessivamente scoppiettante per i bianconeri: il francese Paul Pogba, infatti, è vicinissimo al suo ritorno a Torino, ma il mercato bianconero non si esaurirà qui. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe a un passo dal vestire la casacca bianconera anche Angel Di Maria. La Juve vuole stringere per l'argentino e l'intesa sarebbe pressoché totale, entro fine mese potrebbe già arrivare la fumata bianca. Entrambi i giocatori arriverebbero a parametro zero.

L'inserimento del Barcellona per Di Maria

Nelle ultime ore si era parlato di un inserimento del Barcellona per Di Maria, ma dalle ultime indiscrezioni è emerso che il club blaugrana avrebbe preso soltanto informazioni sull'argentino, ma i bianconeri comunque sarebbero sempre fortemente in prima fila.

Secondo quanto trapela su varie testate infatti Angel Di Maria sembrerebbe ormai aver preso una scelta definitiva, e questa porta in Italia, a Torino, per l'ultima grande sfida che lo aspetta nel calcio che conta, prima di far ritorno in Argentina per chiudere la sua carriera.

Dopo gli ultimi contatti registrati tra le parti, ci sarebbero stati grandi passi avanti e Di Maria pare sempre più prossimo a diventare un giocatore della Juventus a parametro zero dopo la fine del rapporto col Psg, con il quale è stato legato per sette anni.

L'affare potrebbe andare in porto nel corso delle prossime settimane.

Allegri avrebbe messo tutti d'accordo

I presunti dubbi di Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini sarebbero stati spazzati via da Massimiliano Allegri, che avrebbe dato l'assenso definitivo all'operazione: l'ingaggio di Di Maria rappresenterà uno strappo alla regola alla politica di ringiovanimento della rosa che la Juventus ha intrapreso nelle ultime stagioni.

I dirigenti bianconeri si sono convinti che il colpo Di Maria sia sostenibile per le casse bianconere, in quanto l'argentino chiede un contratto che comprende un solo anno di accordo.

Successivamente il suo sogno è quello tornare in patria, l'Argentina, e chiudere la carriera nel Rosario Centrale, squadra che l'ha lanciato nel grande palcoscenico del calcio internazionale; anche per questo si tratterebbe di un investimento più che sostenibile, ma che porterebbe esperienza e garantirebbe assist preziosi per l'attacco bianconero.