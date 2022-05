Il Milan è già proiettato sul Calciomercato estivo. La vittoria dello scudetto ha fatto maturare l'idea che con gli innesti giusti la squadra possa restare ai vertici e puntare anche fare bene in Champions League. Maldini, dopo aver praticamente chiuso per Divock Origi, attaccante belga che si svincolerà dal Liverpool, sta cercando di portare a Milano altri due giocatori dal Lille, come Sanches e Botman. Intanto tiene banco anche il futuro in rossonero di Leao.

Le ultime dichiarazioni di Leao sul suo futuro

"Io sto molto bene a Milano, al Milan, la città è fantastica.

Quando sono arrivato avevo 19 anni e tutti dallo staff ai dirigenti mi hanno sempre dato fiducia. Poi a fine stagone vediamo cosa accadrà", sono queste parole rilasciate dal ventiduenne attaccante portoghese Leao proprio poco dopo la vittoria dello scudetto.

Su Leao hanno già messo gli occhi alcune squadre di Premier League, il PSG e in particolare il Real Madrid. Da Milano hanno fatto quadrato. La società rossonera ha dichiarando che il giocatore è incedibile, per di più è legato al Milan da una clausola di 150 milioni di euro stipulata a suo tempo con il Lille. La cifra non spaventa Florentino Perez. La squadra della capitale spagnola può contare su fondi importanti e su contropartite tecniche che potrebbero indurre il Milan a privarsi del talento portoghese.

Ad esempio Isco, vecchio pallino rossonero, potrebbe essere un nome gradito a Milanello.

Jorge Mendes, procuratore di Leao, al momento non si espone e detta le regole per il rinnovo del contratto

Non meno di cinque milioni di euro a stagione: questa è la possibile cifra richiesta dal potente procuratore portoghese per prolungare il contratto di Leao con il Diavolo.

Un sacrificio economico che la dirigenza rossonera non potrà negare.

Leao si è confermato pedina indispensabile per questo Milan, probabilmente più di qualsiasi altro giocatore - come dimostra la vittoria del premio come MVP della Serie A - e questo influirà parecchio sulla negoziazione del contratto.

Sven Botman e Renato Sanches paiono a un passo dai rossoneri, sondaggi anche per Cristante e Bernardeschi

In attesa di definire la questione Leao, la dirigenza rossonera ha da tempo intavolato le trattative con il Lille per due giocatori. Botman e Sanches andranno a sostituire Kessie e Romagnoli che non hanno rinnovato il loro contratto con il Diavolo rossonero.

La priorità per il Milan però è quella di trovare un giocatore per la trequarti. Brahim Diaz non ha brillato per rendimento e continuità. Il Milan ha il diritto di tenerlo in prestito un altro anno. Va capito se e quanto Stefano Pioli punta ancora sull'ex Real. Per rinforzare il centrocampo sono stati fatti alcuni sondaggi per Bryan Cristante.

Il giallorosso piace ai rossoneri e per lui sarebbe un ritorno a casa Milan. La Roma dal canto suo non sarebbe disposta a vedere volentieri il giocatore.

Ci sarebbe poi Federico Bernardeschi, libero a parametro zero a luglio dalla Juventus, è un'idea che sta prendendo quota. L'azzurro è voglioso di un pronto riscatto e un'avventura in maglia rossonera sarebbe più che benvenuta.

Ludovic Blas è il nome nuovo: trequartista dei Nantes, è abile a giocare anche nel ruolo di esterno destro offensivo. Nell'ultima stagione della Ligue1 ha segnato 13 gol e fornito 3 assist . Un ottimo biglietto da visita per presentarsi a San Siro.