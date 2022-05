La dirigenza del Milan sta già lavorando sul Calciomercato per la stagione 2022/2023. In difesa sono certi della loro permanenza ci sono Kalulu e Tomori, che stanno disputando un finale di stagione ad altissimi livelli, permettendo al Milan di essere in lotta per lo scudetto.

Anche Simon Kjaer rimarrà in rossonero e rientrerà a pieno regime dopo l’infortunio che ha decretato la fine anticipata della sua stagione. Mentre, con ogni probabilità, è destinato a lasciare la maglia rossonera l’ormai ex capitano Alessio Romagnoli. La dirigenza rossonera avrebbe individuato il suo sostituto, si tratta di Botman.

Romagnoli lascia la difesa rossonera

Sembra ormai certa la partenza dell’ex capitano rossonero Alessio Romagnoli, che dopo una prima parte di stagione disputata ad alti livelli, dopo essere rientrato da un leggere infortunio, si è visto scalzare da Kalulu e Tomori, i quali hanno tenuto inviolata la porta del Milan in molte occasioni. L'indiscrezione di giornata, però, è quella che riporta di un interesse da parte dell’Inter per il difensore italiano: infatti, con ogni probabilità, la dirigenza nerazzurra dovrà sacrificare Bastoni per esigenze di mercato, puntando sul colpo Romagnoli a parametro zero. Il difensore classe ’95 dovrà decidere del suo futuro, ma certamente non farà piacere ai tifosi rossoneri che il loro ormai ex capitano approdi all’Inter già dalla prossima stagione.

Il difensore italiano sarà libero di scegliere la migliore destinazione possibile per lui ed il suo staff, con molte trattative aperte che potrebbero portare Romagnoli anche lontano dall’Italia, se non dovesse scegliere la destinazione Inter, Juventus o Lazio.

Botman vicinissimo al Milan

Se la società rossonera dovrà lasciare libero Romagnoli a parametro zero, con ogni probabilità, sarà felice di accogliere nelle prossime settimane un nuovo calciatore: Sven Botman è infatti in procinto di vestire la maglia del Milan, con la dirigenza rossonera che sembra aver trovato un accordo di massima con il Lille per un’offerta intorno ai 25 milioni di euro.

Il giovane difensore olandese andrà a sostituire Romagnoli e troverà, al suo arrivo, anche il rientrante Simon Kjaer. La difesa centrale del Milan per la prossima stagione, dunque, sembra delinearsi, con Kalulu e Tomori che ritroveranno il loro compagno di reparto Kjaer e ne accoglieranno uno nuovo direttamente dal campionato francese.

Se tutto andrà per il meglio, questi quattro giocatori saranno a disposizione di Pioli già all’inizio del ritiro estivo, con il tecnico che avrà tutto il tempo per definire al meglio gli schemi difensivi da adottare nella stagione 2022/2023.