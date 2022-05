La Juventus è attesa da settimane importanti in cui dovrà necessariamente migliorare la rosa in tanti ruoli. Difensore, centrocampo e settore avanzato, sono tante le esigenze della squadra bianconera, arrivata quarta in classifica a -16 dal Milan prima in classifica. Ci sarà molto lavoro da fare per la dirigenza bianconera, non è un caso che di recente il direttore sportivo Federico Cherubini sia stato a Londra per valutare diversi rinforzi importanti. Uno di questi potrebbe arrivare dal Chelsea: parliamo di Emerson Palmieri, in prestito in questa stagione al Lione e che ha un contratto fino a giugno 2024 con la società inglese.

Con un'offerta da circa 10-15 milioni di euro potrebbe lasciare il Chelsea, sarebbe il sostituto ideale di Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno 2023 e che la Juventus cederebbe volentieri considerando l'ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione. Ci sarà da sostituire Giorgio Chiellini ed uno dei giocatori che piacciono alla società bianconera è Gabriel dell'Arsenal, valutato circa 40 milioni di euro. Il classe 1997 in questa stagione. 39 match totali per il brasiliano in questa stagione fra campionato inglese, Carabao Cup e seconda squadra dell'Arsenal con 5 gol segnati, quello più recente nell'ultima giornata di campionato. Se dovesse partire Arthur Melo potrebbe arrivare Thomas Partey, anche lui giocatore dell'Arsenal.

Emerson Palmieri, Gabriel e Thomas potrebbero trasferirsi alla Juventus

La Juventus però deve rinforzare anche il centrocampo ed oltre a Pogba potrebbe arrivare anche un giocatore che possa garantire equilibrio e impostazione di gioco. Piace molto il ghanese dell'Arsenal, il classe 1993 potrebbe sostituire Arthur Melo. Per il brasiliano si parla di una cessione nel Calciomercato estivo, con la Juventus che potrebbe ricavare una somma da circa 40 milioni di euro.

A confermare la sua possibile partenza anche il suo agente sportivo Federico Pastorello in una recente intervista.

Il possibile mercato della Juventus

Rinforzi importanti potrebbero riguardare anche il settore avanzato. Oltre a Angel Di Maria, che arriverebbe a parametro zero essendo in scadenza di contratto a giugno, la Juventus potrebbe acquistare nasce un alternativa a Dusan Vlahovic. Piace Arnautovic, che in questa stagione ha segnato nel Bologna 14 gol fornendo 1 assist a un suo compagno.