La Juventus è al lavoro per trovare un giocatore che prenda il posto di Giorgio Chiellini, che dopo 17 stagioni lascerà la società bianconera. Il difensore potrebbe fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano prima di ritornare alla Juventus da dirigente. La Juventus starebbe valutando un sostituto di qualità che possa rappresentare con de Ligt, o eventualmente con Bonucci, un duo affidabile. A tal riguardo, arrivano conferme in merito ad un interesse della società bianconera per Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli in scadenza di contratto a giugno 2023.

Il presidente De Laurentiis sarebbe pronto ad offrirgli il prolungamento di contratto, ma a circa 4 milioni di euro netti a stagione, mentre il difensore vorrebbe almeno 6 milioni di euro netti a stagione. Per questo, una sua partenza sembra una possibilità concreta. La valutazione di mercato di Koulibaly è di circa 40 milioni di euro. Una stagione importante quella del difensore senegalese, che ha vinto anche una competizione con la sua nazionale, la Coppa D'Africa, e sarà protagonista al mondiale nel mese di dicembre.

La società bianconera sarebbe pronta a presentare un'offerta da 40 milioni di euro per il difensore del Napoli, in scadenza di contratto con la società campana a giugno 2023. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse anche del Barcellona, che però difficilmente potrà garantire i 40 milioni di euro che vuole il Napoli. La società catalana vorrebbe inserire delle contropartite tecniche, ma i campani vorrebbero solo soldi per il difensore.

Di conseguenza, la Juventus sarebbe in vantaggio, anche perché potrebbe cedere diversi giocatori e garantirsi una somma importante da investire per Koulibaly.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà valutare il futuro professionale di Demiral, che dovrebbe non essere riscattato dall'Atalanta. Il giocatore, in un recente post, ha salutato i tifosi della società bergamasca, segnale evidente di come quest'ultima difficilmente spenderà i 20 milioni di euro che servirebbero per l'acquisto del difensore.

Demiral potrebbe rimanere come terzo o quarto centrale o essere ceduto ad un'altra società. Da valutare anche il futuro professionale di Federico Gatti, acquistato nel mercato di gennaio e rimasto in prestito al Frosinone. Il classe 1998 sarà valutato da Allegri durante la preparazione estiva. Potrebbe partire invece Rugani: si parla di un possibile scambio con Acerbi della Lazio.