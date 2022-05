Mauro Icardi potrebbe ritornare a calcare i campi di Serie A. L'attaccante argentino ha terminato la sua esperienza non felicissima al Paris Saint Germain, ed è ormai pronto per una nuova avventura che potrebbe essere ancora nel calcio italiano.

Milan, nel mirino ci sarebbe Icardi

Infatti, su Maurito si starebbe muovendo il Milan, che con il possibile addio a fine stagione di Zlatan Ibrahimovic, è a caccia di un bomber di prim'ordine per aumentare il tasso qualitativo del reparto offensivo a disposizione di Stefano Pioli. Nonostante l'arrivo di Origi dal Liverpool, il Diavolo potrebbe decidere di affondare il colpo per Icardi, ma molto dipenderà dalla volontà del calciatore e soprattutto dal cambio di proprietà.

Infatti, l'ostacolo maggiore è rappresentato dai 10 milioni di euro percepiti dall'attaccante di Rosario al Paris Saint Germain, troppi per le casse del Milan, che per le richieste eccessive degli entourage ha perso calciatori di grandi rilievo come Gianluigi Donnarumma, Hakan Calhanoglu e Frank Kessie, pronto a dire addio a fine stagione. Il Diavolo deve inoltre guardarsi le spalle dall'interesse della Juventus, che in caso di mancato riscatto di Alvaro Morata, potrebbe decidere di tornare sull'ex capitano dell'Inter, già trattato prima del suo approdo a Parigi.

Icardi non è il solo attaccante seguito dai rossoneri: da prendere in considerazione anche le candidature di Scamacca del Sassuolo e Nunez del Benfica.

Milan, interesse del Barcellona per Romagnoli

Come Frank Kessie, anche Alessio Romagnoli è pronto a dire addio al Milan. Il centrale rossonero non è riuscito a trovare un accordo con il club e per questo è destinato a lasciare Milano nella prossima sessione estiva di Calciomercato.

Oltre ad alcuni club italiani come Juventus e soprattutto Lazio, nelle ultime settimane si starebbe parlando di un interesse del Barcellona di Xavi, a caccia di un difensore che possa risultare una valida alternativa ai vari Araujo e Piquè.

Romagnoli starebbe aspettando l'offerta vantaggiosa, ma molto dipenderà dalla sua volontà di lasciare eventualmente l'Italia e iniziare una nuova avventura europea, come quella blaugrana.

Il numero 13 verrebbe sostituito da Sven Botman, ormai ad un passo dal vestire la maglia rossonera. Infatti, il Milan avrebbe trovato l'accordo con il Lille per una cifra attorno ai 30 milioni di euro.

Oltre il centrale olandese, il Diavolo potrebbe effettuare anche un'altra operazione di prospettiva: infatti, per puntellare il pacchetto di centrali ci sarebbe la candidatura di Mattia Viti dell'Empoli, che si è messo in luce con la formazione di Andreazzoli. Il club toscano chiede almeno 15 milioni di euro per il talentuoso centrale, nel mirino anche di Juventus, Inter e Napoli.