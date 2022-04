Il Milan potrebbe essere grande protagonista della prossima sessione estiva di Calciomercato, soprattutto in caso di cambio di proprietà, con l'arrivo del fondo del Bahrein. Tanti i profili importanti accostati alla società rossonera in questi ultimi giorni, visto il badget che potrebbero avere a disposizione Maldini e Massara. Una delle priorità sarà rinforzare gli esterni e per questo motivo il club avrebbe messo gli occhi su Raheem Sterling, che al Manchester City non è più considerato intoccabile da Pep Guardiola, anche dopo l'arrivo di Grealish la scorsa estate.

Anche l'Inter si muoverà tanto sul mercato, sia in entrata che in uscita per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Sul fronte cessioni la società nerazzurra cercherà di realizzare qualche plusvalenza con quei giocatori che attualmente sono in prestito. Tra questi c'è Andrea Pinamonti, che piace molto alla Lazio e a Maurizio Sarri.

Lazio su Pinamonti

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, cerca un rinforzo in attacco da poter fare giocare come alternativa o al fianco di Ciro Immobile. Per questo motivo l'allenatore biancoceleste avrebbe chiesto Andrea Pinamonti, che ha fatto bene con la maglia dell'Empoli e ancora di proprietà dell'Inter, Proprio sabato scorso il classe 1999 ha raggiunto la doppia cifra, salendo a quota 10 gol in campionato.

Nonostante ciò, la società nerazzurra non sembrerebbe essere intenzionata a puntare su di lui l'anno prossimo e, anzi, sarebbe pronta a cederlo per realizzare una plusvalenza o a fare cassa.

Il club meneghino valuta Pinamonti tra i 15 e i 20 milioni di euro, anche perché nonostante la giovane età ha già almeno quattro campionati alle proprie spalle quindi in possesso di un discreto bagaglio di esperienza.

Le due società, comunque, potrebbero anche intavolare uno scambio inserendo nell'affare Luis Alberto, con un conguaglio intorno ai 10 milioni di euro a favore del club di Claudio Lotito.

Milan su Sterling

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo importante sugli esterni offensivi e l'ultimo nome finito nel mirino dei rossoneri sarebbe quello di Raheem Sterling, che non è considerato più intoccabile dal Manchester City.

Numeri comunque importanti per il classe 1994, che ha messo a segno dieci reti in venticinque presenze di Premier League, a fronte di tre gol in dieci partite di Champions League. Con i Citiziens sarebbero già stati fatti i primi sondaggi e il club inglese è stato chiaro. Pur non essendo intoccabile la valutazione dell'inglese è vicina agli 80 milioni di euro, altrimenti in alternativa Guardiola sarebbe pronto ad uno scambio alla pari chiedendo il cartellino di Rafael Leao. Difficile, però, che il Milan possa accettare visto che vuole aggiungere un esterno forte sul fronte offensivo al portoghese, altrimenti oltre a Sterling servirebbe un altro innesto importante.