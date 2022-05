Puntellare la rosa a disposizione di Josè Mournho con acquisti di qualità e funzionali al progetto. È questa l'intenzione della Roma, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste dello Special One, così da lottare per la qualificazione alla prossima Champions League nella prossima stagione.

Roma, possibile interesse per Belotti

Uno dei tasselli fondamentali per il mercato estivo è rappresentato dall'acquisto di una punta che possa svolgere il ruolo di vice Abraham: infatti, l'inglese ha giocato tutte le partite, e per questo la dirigenza giallorossa vorrebbe puntellare il reparto offensivo a disposizione di Mourinho.

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Thiago Pinto, ci sarebbe anche quello del Gallo Andrea Belotti, prossimo avversario in campionato.

Il capitano granata non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club di Cairo, e potrebbe lasciarlo in estate. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore di iniziare una nuova avventura oppure restare in quel di Torino, dove è il vero e proprio simbolo del club granata. In caso di mancato rinnovo contrattuale, la Roma vorrà farsi trovare pronta per la corsa al numero nove italiano: infatti, sul Gallo ci sarebbe l'interesse di alcuni club italiani come il Napoli di Aurelio De Laurentiis e la Fiorentina di Rocco Commisso, ma anche alcune società internazionali come Siviglia e Atletico Madrid.

Roma, interesse del Tottenham per Zaniolo

Il fulcro del mercato della Roma risponde al nome di Nicolò Zaniolo. Il futuro del numero 22 potrebbe non essere nella Capitale, in quanto molto forte sarebbe l'interesse di molti club italiani ma anche europei.

Oltre alla Juventus, che starebbe monitorando diverse piste per sostituire Paulo Dybala, nelle ultime settimane dobbiamo registrare il ritorno di fiamma del Tottenham di Antonio Conte, che con la qualificazione alla prossima Champions League, è a caccia di grandi acquisti per competere in Europa ma anche in Inghilterra.

Gli Spurs già nelle precedenti sessioni di Calciomercato avevano messo gli occhi su Zaniolo, senza poi affondare definitivamente il colpo. La Roma non fa sconti e chiede una cifra attorno ai 50 milioni di euro, per intavolare una possibile trattativa.

In caso di addio di Zaniolo, la società capitolina potrebbe virare su diversi nomi per sostituirlo, come Gonzalo Guedes del Valencia.

Infine, altro giocatore che potrebbe salutare la Capitale a fine stagione è Jordan Veretout, che non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nello scacchiere tattico di Mourinho. Il francese sarebbe nel mirino di diversi club italiani come Inter, Milan e soprattutto Napoli, a caccia del possibile sostituto di Fabian Ruiz.