L'Inter e la Juventus sono già al lavoro per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni, la società nerazzurra potrebbe cedere un elemento importante della propria rosa per migliorare il bilancio societario. Un giocatore che potrebbe essere "sacrificato" è Alessandro Bastoni, che piacerebbe al Manchester City e che avrebbe una valutazione di circa 60 milioni di euro. Al suo posto i nerazzurri potrebbero valutare l'ingaggio di Alessio Romagnoli del Milan. Per il centrocampo ai milanesi piacerebbe Gundogan del Manchester City che non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza con gli inglesi nel 2023.

Per quanto riguarda la Juventus, invece, continua a circolare il nome di Sergej Milinkovic-Savic, il quale in caso di addio alla Lazio a fine stagione gradirebbe restare nel campionato italiano.

Romagnoli idea a parametro zero

In caso di cessione di Alessandro Bastoni, l'Inter potrebbe sostituirlo con Alessio Romagnoli. Il calciatore potrebbe essere ingaggiato a parametro zero dal 1° luglio perché non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza a fine giugno con il Milan di Stefano Pioli. In caso di arrivo in nerazzurro potrebbe essere collocato nel 3-5-2 di Inzaghi come centrale di sinistra.

Sulle sue tracce ci sarebbe però anche la Lazio di Maurizio Sarri, inoltre è stato accostato nelle scorse ore anche alla Juventus.

Gundogan per il centrocampo

Per potenziare il centrocampo l'Inter starebbe pensando a Ilkay Gundogan del Manchester City, che potrebbe arrivare in particolare in caso di cessione di Nicolò Barella. Il tedesco ha il contratto in scadenza nel 2023 e non dovrebbe accettare il rinnovo. Il nodo principale per l'Inter sarebbe rappresentato dall'ingaggio che il calciatore percepisce, attualmente pari a circa 8 milioni di euro.

Una cifra decisamente sopra agli standard della politica degli ingaggi del club nerazzurro.

L'Inter avrebbe comunque la necessità di potenziare il centrocampo poiché sia Arturo Vidal che Matias Vecino dovrebbero lasciare la Pinetina al termine di questo campionato: interesserebbero rispettivamente al Flamengo e alla Lazio.

Pista Milinkovic-Savic per la Juventus

Secondo diverse indiscrezioni Sergej Milinkovic-Savic in caso di addio alla Lazio gradirebbe restare in Italia. La sua valutazione sarebbe di circa 60 milioni di euro e quindi una sua partenza dai biancocelesti è tutt'altro che certa. Però, in tal caso, la Juventus potrebbe avere della chance: la presenza del connazionale serbo Dusan Vlahovic a Torino potrebbe agevolare la trattativa. Nella città piemontese, inoltre, vive anche suo fratello Vanja che gioca come portiere del Toro.