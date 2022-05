Il futuro di Alvaro Morata potrebbe non essere alla Juventus, ma ancora in Serie A. Nonostante buone prestazioni e la totale fiducia del tecnico Max Allegri, l'avventura dell'attaccante spagnolo potrebbe essere ai titoli di coda con la maglia bianconera.

Milan, nel mirino ci sarebbe Morata

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, la Vecchia Signora non avrebbe intenzione di pagare il riscatto da 35 milioni di euro all'Atletico Madrid per la conferma di Morata: i bianconeri vorrebbero abbassare le pretese dei Colchoneros, per arrivare ad un riscatto attorno ai 20 milioni di euro.

Per questo, in caso di mancato accordo tra le parti, potrebbe subentrare il Milan che sta monitorando con grande attenzione la situazione. Nonostante l'arrivo di Origi, il Diavolo vuole completare il reparto offensivo a disposizione di Stefano Pioli, soprattutto vista l'incertezza sul futuro del totem Zlatan Ibrahimovic. Con il cambio di proprietà, i rossoneri non avrebbero difficoltà a versare la cifra richiesta dall'Atletico per lasciar partire Morata a titolo definitivo.

Attenzione sempre al Barcellona, che già a gennaio aveva provato ad ingaggiare Morata.

Milan, idee Cristante e Soler per il centrocampo

Oltre all'acquisto di un attaccante di spessore internazionale, il Milan lavora per sostituire il partente Frank Kessie.

Renato Sanches del Lille resta l'obiettivo numero uno, ma il Diavolo potrebbe effettuare un altro acquisto per rimpolpare la mediana, aumentando le scelte a disposizione di Pioli.

Tra i vari profili seguiti da Maldini e Massara, ci sarebbe anche quello di Bryan Cristante che a fine stagione potrebbe salutare la Roma. Con il possibile arrivo di un centrocampista di spessore e personalità come Nemanja Matic, il club capitolino potrebbe decidere di monetizzare con la cessione del centrocampista italiano, per poi reinvestire il denaro per completare la rosa a disposizione di Josè Mourinho.

La Roma chiede almeno 20 milioni per lasciar partire il suo numero quattro, nel mirino anche della Juventus.

Altro nome che sarebbe nei radar rossoneri è quello di Carlos Soler, centrocampista spagnolo e vero trascinatore del Valencia in questa stagione. Il numero 10 non ha ancora rinnovato il proprio contratto, e con un'offerta attorno ai 25-30 milioni di euro, il Valencia potrebbe decidere di lasciar partire il suo giocatore più talentuoso.

Milan, offerta del Toro per Pobega

Rimanendo in ottica centrocampo, ci sarebbe da registrare il forte interesse del Torino per Tommaso Pobega, che in questa stagione ha militato proprio nel club di Cairo offrendo ottime prestazioni. Il giovane mediano italiano è uno dei perni della formazione di Juric, che vorrebbe la sua conferma anche nella prossima stagione.

Per questo, secondo le ultime notizie, il club granata potrebbe offrire 15 milioni di euro per convincere il Milan a cedere a titolo definitivo l'ex centrocampista dello Spezia.