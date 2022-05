La Juventus, nello scorso mercato di gennaio, è stata una delle società più attive. Gli arrivi di Gatti, Zakaria e Vlahovic hanno rinforzato la rosa bianconera, anche se ci sono state delle cessioni importanti. In particolar modo, quelle di Aaron Ramsey al Rangers Glasgow, e di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski al Tottenham. Proprio lo svedese, dal suo arrivo nella società inglese, ha dimostrato di essere un giocatore importante, segnando gol e fornendo assist decisivi ai suoi compagni. Prestazioni notevoli, sottolineate anche in diverse interviste dal tecnico del Tottenham, Antonio Conte.

Proprio l'allenatore pugliese ha dichiarato che il centrocampista svedese è attualmente in prestito con riscatto dalla Juventus, ma è come se fosse già un giocatore del Tottenham. Dichiarazioni che confermano la volontà della società inglese di acquistarlo a titolo definitivo già durante il calciomercato estivo. La Juventus, in tal caso, avrebbe circa 35 milioni di euro da utilizzare per altre operazioni in entrata. Fino ad adesso, nel campionato inglese Kulusevski ha disputato 14 match, segnando 3 gol e fornendo 8 assist decisivi ai suoi compagni. A queste bisogna aggiungere 2 match in Fa Cup. Una seconda parte di stagione notevole, dopo una prima alla Juventus deludente.

Il centrocampista Kulusevski sarà riscattato dal Tottenham per circa 35 milioni di euro

'Dejan Kulusevski è arrivato in prestito, ma è come se fosse un affare già fatto. Non lo è ufficialmente, ma è un giocatore nostro al cento per cento'. Queste le dichiarazioni di Antonio Conte nella conferenza stampa di presentazione di Liverpool-Tottenham, un match importante sia per la squadra di Klopp che per quella di Conte, rispettivamente in lotta per il titolo e per il quarto posto utile alla partecipazione alla Champions League nella stagione 2022-2023.

Dichiarazioni, quelle del tecnico pugliese, che confermano il riscatto di Kulusevski. Lo svedese ha dimostrato in questi mesi di esperienza professionale al Tottenham di essere un giocatore importante. È stato lo stesso Conte ad elogiarlo in diverse interviste, segnale evidente della fiducia di tecnico e società nei confronti del centrocampista svedese.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe ricavare dal Tottenham, già a giugno, circa 60 milioni di euro: 35 milioni di euro per il cartellino di Dejan Kulusevski e 25 da quello di Rodrigo Bentancur. Una somma che, insieme ai ricavi Champions League, potrebbero garantire degli investimenti importanti a centrocampo e nel settore avanzato. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sono Jorginho del Chelsea, valutato circa 20 milioni di euro, Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United e Giacomo Raspadori del Sassuolo, che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro