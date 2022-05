La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo importante in cui dovrà tener conto anche delle partenze. Diversi giocatori potrebbero lasciare la società bianconera, su tutti Alex Sandro, Arthur Melo, Aaron Ramsey e uno fra Alvaro Morata e Moise Kean. Paulo Dybala è l'unico certo, in questo momento, di lasciare Torino, essendo in scadenza di contratto a giugno. A questi potrebbe aggiungersi anche Giorgio Chiellini. Nonostante il contratto in scadenza a giugno 2023, il difensore potrebbe lasciare la Juventus per fare un'esperienza professionale nel campionato americano.

Successivamente, ritornerebbe come dirigente, come ha confermato il presidente Andrea Agnelli in una recente intervista. Bisognerà trovare un sostituto di Chiellini, anche se a gennaio la Juventus ha acquistato Federico Gatti. Il classe 1998 è attualmente in prestito al Frosinone e da luglio farà la preparazione estiva con i bianconeri. Serve però un rinforzo d'esperienza. Il preferito sembra essere Kalidou Koulibaly che, dopo diverse stagioni al Napoli, potrebbe lasciare la società campana, anche perché in scadenza di contratto a giugno 2023. Il giocatore piace anche al Barcellona e con un'offerta da 40 milioni di euro potrebbe lasciare Napoli.

Il difensore Koulibaly potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare come sostituto di Giorgio Chiellini il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. In scadenza di contratto a giugno 2023, potrebbe lasciare la società campana per circa 40 milioni di euro.

L'ingaggio del difensore sarebbe sostenibile per la Juventus, che potrebbe garantirgli circa 6 milioni di euro a stagione. Di certo, l'operazione non sarà facile, anche perché ci sarebbe il Barcellona interessato al suo acquisto in quanto deve trovare il sostituto di Gerard Piqué. Ad agevolare la Juventus, la situazione economica dei catalani, che hanno un bilancio societario non ideale.

Non è un caso si parli della cessione di Frenkie de Jong, valutato circa 70 milioni di euro e che piace anche alla Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta anche giocatori per rinforzare gli altri settori. Soprattutto a centrocampo serve qualità nell'impostazione di gioco, ma potrebbe arrivare anche una mezzala d'inserimento. I preferiti sono Jorginho del Chelsea e Paul Pogba del Manchester United. Per quanto riguarda il settore avanzato, piace il giocatore del Sassuolo Giacomo Raspadori, valutato dalla società emiliana circa 30 milioni di euro.