La Juventus è attesa da giorni importanti in cui dovrà cercare di vincere la sua prima competizione stagionale. Mercoledì 11 maggio ci sarà la finale di Coppa Italia contro l'Inter, in cui bianconeri cercheranno di riscattare la sconfitta in campionato e, soprattutto, quella in Supercoppa italiana. Un successo attutirebbe la delusione della stagione fino ad adesso disputata dalla Juventus, soprattutto per il campionato e la Champions League disputate. Non basta un quarto posto in Serie A e l'uscita agli ottavi di finale della massima competizione europea ad una società abituata a vincere.

Per questo, già dal Calciomercato estivo ci si aspettano rinforzi importanti che possano incrementare la qualità del gioco. Il settore che è sembrato avere più problematiche in questa stagione è proprio il centrocampo, per questo potrebbero arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ed una mezzala d'inserimento. A tal riguardo, negli ultimi giorni la Juventus avrebbe incontrato Paul Pogba. Il francese è in scadenza di contratto con il Manchester United a fine stagione e arriverebbe senza costi di cartellino. Il problema è rappresentato dall'ingaggio che attualmente percepisce il centrocampista: circa 14 milioni di euro a stagione. Dovrebbe accettare uno stipendio inferiore per trasferirsi nella società bianconera.

Il centrocampista Pogba potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus avrebbe incontrato negli ultimi giorni Paul Pogba per valutare un suo possibile ingaggio. Il francese rimane uno dei preferiti per il centrocampo, una mezzala d'inserimento che garantirebbe gol e assist. Le parti avrebbero deciso per un secondo incontro, ma solo dopo la finale di Coppa Italia prevista l'11 maggio.

Il centrocampista è in scadenza di contratto e, di conseguenza, può trattare con le società un suo eventuale trasferimento a luglio. La Juventus potrebbe offrirgli un ingaggio da circa 7 milioni di euro con l'inserimento di bonus fino ad arrivare a circa 10 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus, oltre alla mezzala d'inserimento, potrebbe acquistare anche un giocatore bravo nell'impostazione di gioco.

A tal riguardo il preferito sembra essere Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. Per il settore avanzato, invece, si lavora soprattutto ad uno dei migliori giovani del calcio italiano. Parliamo di Giacomo Raspadori, diventato importante anche per la nazionale italiana. Il giocatore del Sassuolo potrebbe essere ceduto per circa 30 milioni di euro.