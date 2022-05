Dopo 13 anni il Crotone ritorna in Serie C. La squadra rossoblù saluta la cadetteria e si appresta a ripartire dalla terza serie. Un boccone amaro da mandare giù per la tifoseria crotonese che nelle ultime stagioni aveva conosciuto anche palcoscenico della Serie A.

La prossima settimana a prendere la parola, a stagione conclusa, sarà il presidente del Crotone Gianni Vrenna che incontrerà la stampa per tracciare le linee guida sul futuro del club.

Crotone, Vrenna incontrerà la stampa

Al termine della gara contro il Parma, sfida che ha visto gli squali uscire sconfitti di misura (0-1), la dirigenza rossoblù ha annunciato un'imminente conferenza stampa del presidente del Crotone, Gianni Vrenna.

Il numero uno rossoblù prenderà la parola alla presenza della stampa per delineare quello che sarà il futuro del Crotone nella prossima stagione.

Una conferenza attesa anche dai tifosi, che in soli due anni hanno visto sfumare prima la massima serie e ora la cadetteria, nonostante le importanti ambizioni cullate in estate dalla proprietà, che ha investito sui calciatori e sul tecnico con contratti a lungo termine.

Crotone sconfitto dal Parma

L'ultima giornata della stagione ha fatto registrare la ventesima sconfitta del torneo per il Crotone. Un dato poco lusinghiero per gli squali, battuti 0-1 all'Ezio Scida contro il Parma. A decidere l'incontro per i Ducali è stata una rete di Vasquez favorita da un errato disimpegno dell'estremo difensore Marco Festa.

La sfida è stata giocata come anticipo pomeridiano dell'ultima giornata di Serie B, vista la mancanza di obiettivi stagionali da parte delle due formazioni, con il Crotone già aritmeticamente retrocesso e il Parma salvo e senza ambizioni play-off. Pochi i tifosi presenti sugli spalti.

Parla Beppe Ursino

In casa Crotone a prendere la parola nelle scorse ore ai microfoni di Tuttomercatoweb è stato il direttore sportivo Beppe Ursino.

Il dirigente, pur non parlando direttamente delle trattative rossoblù, ha voluto esprimere il proprio pensiero su un calciatore ancora di proprietà degli squali, ossia l'attaccante Junior Messias in corsa per lo scudetto con il Milan. "Ha fatto bene, ma può dare ancora di più".

Sulla corsa salvezza in massima serie, che vede la Salernitana di Davide Nicola avere ancora delle speranze, il ds Beppe Ursino è stato chiaro: "Analogie tra la Salernitana e il Crotone? Ne vedo tante. Davide Nicola in queste situazioni riesce a esaltarsi, sa prendere i calciatori sul piano psicologico".