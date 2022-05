L'Inter sarà una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri vogliono rinforzare la rosa a disposizione del proprio allenatore, Simone Inzaghi, per essere competitivi in campo europeo, oltre che in campionato. Per farlo, però, la società nerazzurra dovrà respingere anche gli assalti ai top player della propria rosa. Tra questi ci sono sicuramente Lautaro Martinez e Milan Skriniar, che già in passato sono stati nel mirino di diversi top club europei, e per la per l'estate, su di loro avrebbe messo gli occhi il Manchester United, pronto ad una vera e propria rivoluzione dopo l'ennesima annata sotto tono.

Anche la Juventus si sta muovendo sul mercato in vista della prossima estate. I bianconeri cercano un rinforzo di spessore sulla trequarti che non faccia rimpiangere Paulo Dybala. Tanti i nomi sondati in queste settimane, tra questi ci sarebbe anche quello di Ruslan Malinovskyi, attualmente in forza all'Atalanta.

Manchester United su due top player dell'Inter

Il Manchester United è pronto ad una vera e propria rivoluzione per la prossima estate, dopo l'ennesima annata deludente, con i Red Devils rimasti praticamente fuori dalla lotta per la Champions League. Cambierà guida tecnica con l'arrivo di Ten Hag, mentre per alzare il livello della rosa il club inglese vorrebbe pescare in casa Inter, avendo messo nel mirino due top player nerazzurri: Lautaro Martinez e Milan Skriniar.

Lo slovacco era stato sondato già diversi anni fa senza successo, mentre per il Toro si tratta di una novità.

La società nerazzurra non vorrebbe privarsi dei propri elementi anche se non si possono escludere colpi di scena, come successo l'anno scorso con le partenze di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Se dovessero arrivare proposte fuori mercato, dunque, non è escludere una loro cessione.

Non sarà semplice convincere l'Inter, che ha fatto sapere al Manchester United di essere disposta a trattare soltanto per cifre superiori complessivamente ai 150 milioni di euro.

Juventus su Malinovskyi

La Juventus è intanto alla ricerca dell'erede di Paulo Dybala, che potrebbe trasferirsi proprio all'Inter a parametro zero, essendo in scadenza di contratto.

I bianconeri hanno sondato diversi nomi e l'ultimo in ordine di tempo sarebbe quello di Ruslan Malinovskyi, che potrebbe lasciare l'Atalanta, non essendosi essa qualificata in Champions League. La Dea valuta l'ucraino tra i 30 e i 40 milioni di euro, cifra importante che la Juve proverà ad abbassare con l'inserimento di almeno una contropartita tecnica. Potrebbe in tal senso partire un giovane come Aké, oppure Daniele Rugani, che vorrebbe giocare con maggiore continuità rispetto a quanto successo quest'anno.